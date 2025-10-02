október 2., csütörtök

Vármegyei III. osztály

2 órája

Veretlenek csatája Keleten

Címkék#Vármegyei III Osztály#Fejér vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság#foci

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában az 5. fordulóban a tabella első helyezettje a sereghajtóhoz látogat. Keleten idejekorán összejött a csoportrangadó, egymásnak feszül a Tordas-Gyúró Egyetértés, és a Szabadegyháza gárdája. Délen, amennyiben nyer a Kőszárhegy a Vajta ellen, letaszíthatja az első helyről a szabadnapos Káloz együttesét

Káldor András
Veretlenek csatája Keleten

A Tordas-Gyúró Egyetértés csapata (piros) az élről várja a vasárnapi rangadót.

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT

2025. október 5., vasárnap, 15:00    
Pátka II. (9.) – Mány II.-Csabdi (1.), Újbarok (7.) – Csókakő (8.), Magyaralmás (6.) – Iszkaszentgyörgy (4.), Söréd (3.) – Etyek II. (5.)    

Szabadnapos: Lovasberény (2.).

KELETI CSOPORT
2025. október 4., szombat, 15:00

Besnyő (9.) – MPF-Ráckeresztúr (11.)
2025. október 5., vasárnap, 15:00    

Rácalmás (5.) – Pusztaszabolcs (6.), Szabadegyháza (2.) – Tordas-Gyúró Egyetértés (1.), Zichyújfalu (10.) – Baracska-Kajászó (4.), Velence II. (7.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.), Dinnyés (8.) – Kulcs (12.).

DÉLI CSOPORT 
2025. október 4., szombat, 15:00

Sárbogárd II. (4.) – Tác-Csősz (6.)
2025. október 5., vasárnap, 15:00    

Dég (3.) – Sárszentágota (9.), Kőszárhegy (2.) – Vajta (5.), Cece (7.) – Alap (8.)
Szabadnapos: Káloz (1.).
 

 

 

