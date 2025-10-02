5. forduló 1 órája

Vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság

Az 5. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon a csoport első két helyezettje vívhat késhegyre menő csatát, míg a bronzérmes pozícióban álló Pátka a sereghajtó Bodajkot látja vendégül. Délen a pontveszteség nélkül élen álló Beloianniszra nehéz kilencven perc vár Abán, a Polgárdinak pedig nyerni kell, ha ott akar maradi az élbolyban.

A Pátka csapata Bodajkon lép pályára vasárnap Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 4., szombat, 15:00 Mányi TK (11.) – Fehérvárcsurgó (5.)

2025. október 5., vasárnap, 15:00

Bodajk SE (12.) – Pátka (3.), Pusztavám-Jüllich (9.) – Vál (8.), Etyek (4.) – Velence (10.), Szár KSE (6.) – Bakonycsernye (7.), Mór II. (2.) – Puskás Akadémia III. (1.) DÉLI CSOPORT 2025. október 5., vasárnap, 15:00 Aba-Sárvíz (6.) – Beloiannisz (1.), Pákozd (12.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.), Seregélyes-Sárosd II. (11.) – Lajoskomárom II. (2.), Baracs SE (9.) – Nagyvenyim (3.), Nagykarácsony (8.) – LMSK (4.), Polgárdi VSE (5.) – Előszállás (7.)

Szabadnapos: Kisláng (10.)

