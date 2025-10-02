1 órája
Vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság
Az 5. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon a csoport első két helyezettje vívhat késhegyre menő csatát, míg a bronzérmes pozícióban álló Pátka a sereghajtó Bodajkot látja vendégül. Délen a pontveszteség nélkül élen álló Beloianniszra nehéz kilencven perc vár Abán, a Polgárdinak pedig nyerni kell, ha ott akar maradi az élbolyban.
A Pátka csapata Bodajkon lép pályára vasárnap
Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap
ÉSZAKI CSOPORT
2025. október 4., szombat, 15:00
Mányi TK (11.) – Fehérvárcsurgó (5.)
2025. október 5., vasárnap, 15:00
Bodajk SE (12.) – Pátka (3.), Pusztavám-Jüllich (9.) – Vál (8.), Etyek (4.) – Velence (10.), Szár KSE (6.) – Bakonycsernye (7.), Mór II. (2.) – Puskás Akadémia III. (1.)
DÉLI CSOPORT
2025. október 5., vasárnap, 15:00
Aba-Sárvíz (6.) – Beloiannisz (1.), Pákozd (12.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.), Seregélyes-Sárosd II. (11.) – Lajoskomárom II. (2.), Baracs SE (9.) – Nagyvenyim (3.), Nagykarácsony (8.) – LMSK (4.), Polgárdi VSE (5.) – Előszállás (7.)
Szabadnapos: Kisláng (10.)