október 2., csütörtök

Petra névnap

+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
5. forduló

2 órája

Vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság

Címkék#Vármegyei II#labdarúgó bajnokság#foci

Az 5. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon a csoport első két helyezettje vívhat késhegyre menő csatát, míg a bronzérmes pozícióban álló Pátka a sereghajtó Bodajkot látja vendégül. Délen a pontveszteség nélkül élen álló Beloianniszra nehéz kilencven perc vár Abán, a Polgárdinak pedig nyerni kell, ha ott akar maradi az élbolyban.

Káldor András
Vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság

A Pátka csapata Bodajkon lép pályára vasárnap

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT

2025. október 4., szombat, 15:00

Mányi TK (11.) – Fehérvárcsurgó (5.)
2025. október 5., vasárnap, 15:00    
Bodajk SE (12.) – Pátka (3.), Pusztavám-Jüllich (9.) – Vál (8.), Etyek (4.) – Velence (10.), Szár KSE (6.) – Bakonycsernye (7.), Mór II. (2.) – Puskás Akadémia III. (1.) 

DÉLI CSOPORT

2025. október 5., vasárnap, 15:00        

Aba-Sárvíz (6.) – Beloiannisz (1.), Pákozd (12.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.), Seregélyes-Sárosd II. (11.) – Lajoskomárom II. (2.), Baracs SE (9.) – Nagyvenyim (3.), Nagykarácsony (8.) – LMSK (4.), Polgárdi VSE (5.) – Előszállás (7.)
Szabadnapos: Kisláng (10.)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu