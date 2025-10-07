október 7., kedd

Amália névnap

13°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

1 órája

Az egyik legsikeresebb országos bajnokságon vannak túl Turós Arnoldék

Címkék#u17#László Martin#Turós Arnold#u13#Fehérvár Küzdősport SE

Az egyik legsikeresebb versenyükön vannak túl a Fehérvár Küzdősport SE fiatal bokszolói. Turós Arnoldék két bajnoki cím mellett további három ezüstérmet hoztak el a Hajdúhadházán rendezett, U13-U17-es Országos Bajnokságon.

Szabó Zsolt

Turós Arnold tanítványai közül heten képviseltették magukat a hajdúhadházi megmérettetésen. Közülük öten jutottak döntőbe, amely igen kiemelkedő teljesítmény a fehérvári egyesülettől.

Turós Arnold
Két bajnoki címmel távoztak Turós Levente tanítványai.
Fotó: Turós Arnold

Két Országos Bajnoki címet szereztek Turós Arnoldék

U13-ban, Schneider-Zaj Áron szerzett bajnoki címet. Arnold elmondása szerint az ifjú ökölvívónak ügyessége és képessége határtalan, biztos volt abban hogy a döntőben győztesként távozik majd a szorítóból. U17-ben, Turós Levente zsinórban az ötödik országos bajnoki címét zsebelte be a Fehérvár Küzdősport SE színeiben. Turós Arnold fia, 2022 áprilisa óta veretlen a hazai mezőnyben.

Az ezüstérmesek közül U13-ban, 32-kg-os súlycsoportban Kordás Máté ért el második helyezést. U17-ben László Martin ugyan a döntőben kikapott, de olyan teljesítményt nyújtott a fináléig, hogy edzője számára ő is ugyanúgy bajnoknak számít. A selejtezőben és elődöntőben válogatott versenyzőt vert meg, A végső összecsapásban pedig egy honosított, korábbi Ukrán válogatott versenyzőtől kapott ki. Női U17 80 kg-ban Zsolnai Naomi lett második. Az ő ezüstérme azért is megsüvegelendő, mert külföldi távolléte miatt kihagyta a nyári felkészülést, és csak egy hónap állt rendelkezésre számára hogy formába kerüljön. Óriási küzdőszellemének köszönhetően a döntőig menetelt, ahol azonban vereséget szenvedett.

Balog Lénárd és Nagy Benedek a selejtezőben búcsúzott a további küzdelmektől.Bíróként a székesfehérvári Horváth Balázs is jelen volt a hétvégi megmérettetésen.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu