Az egyik legsikeresebb országos bajnokságon vannak túl Turós Arnoldék

Turós Arnold tanítványai közül heten képviseltették magukat a hajdúhadházi megmérettetésen. Közülük öten jutottak döntőbe, amely igen kiemelkedő teljesítmény a fehérvári egyesülettől.

Két bajnoki címmel távoztak Turós Levente tanítványai.

Fotó: Turós Arnold

Két Országos Bajnoki címet szereztek Turós Arnoldék

U13-ban, Schneider-Zaj Áron szerzett bajnoki címet. Arnold elmondása szerint az ifjú ökölvívónak ügyessége és képessége határtalan, biztos volt abban hogy a döntőben győztesként távozik majd a szorítóból. U17-ben, Turós Levente zsinórban az ötödik országos bajnoki címét zsebelte be a Fehérvár Küzdősport SE színeiben. Turós Arnold fia, 2022 áprilisa óta veretlen a hazai mezőnyben.

Az ezüstérmesek közül U13-ban, 32-kg-os súlycsoportban Kordás Máté ért el második helyezést. U17-ben László Martin ugyan a döntőben kikapott, de olyan teljesítményt nyújtott a fináléig, hogy edzője számára ő is ugyanúgy bajnoknak számít. A selejtezőben és elődöntőben válogatott versenyzőt vert meg, A végső összecsapásban pedig egy honosított, korábbi Ukrán válogatott versenyzőtől kapott ki. Női U17 80 kg-ban Zsolnai Naomi lett második. Az ő ezüstérme azért is megsüvegelendő, mert külföldi távolléte miatt kihagyta a nyári felkészülést, és csak egy hónap állt rendelkezésre számára hogy formába kerüljön. Óriási küzdőszellemének köszönhetően a döntőig menetelt, ahol azonban vereséget szenvedett.

Balog Lénárd és Nagy Benedek a selejtezőben búcsúzott a további küzdelmektől.Bíróként a székesfehérvári Horváth Balázs is jelen volt a hétvégi megmérettetésen.