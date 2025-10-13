Korábbi Videoton játékos fiának is köszönhetően maradtak életben a világbajnoki álmok

Turi Géza Dávid neve nem csenghet ismeretlenül a Fejér vármegyei futballkedvelőknek, hiszen édesapja, Turi Géza a Videotonban is megfordult. A középpályás emellett idén már részese volt egy hatalmas sikernek, amikor is klubjával, a Grimsby Townnal kiejtették a Manchester Unitedet az Angol labdarúgó-ligakupából. Turi csereként lépett pályára a vörös ördögök ellen, több remek passzt is kiosztott, valamint a tizenegyespárbaj során belőtte saját próbálkozását. Most újabb csodában játszik aktív szerepet.

Turi Géza Dávid a Feröer-szigeteki válogatottal valóságos csodát hajt végre

Forrás: Magyar Nemzet

Turi Géza Dávid a feröeri csoda közepén

A magyar középpályás Zalaegerszegen látta meg a napvilágot, azonban amikor édasapja a Feröer szigetekre igazolt ő is a mikroállamba költözött, itt is futbalozott. A magyar mellett feröeri állampolgársággal is rendelkezik, emiatt szerepelhet az északiak válogatottjában. Csapatára már csak egy forduló vár a 2026 foci vb selejtező sorozatában, az L-csoportban eddig 12 pontot szerzett, ezzel óriási meglepetésre mindössze egy pont választja el a második, pótselejtezőt érő helytől. A legutóbbi öt meccséből négyet is megnyert, október 9-én Montenegrót verte meg 4-0-ra míg a legnagyobb meglepetést a Csehország Feröer szigetek mérkőzés okozta, amelyen 2-1-re nyertek az északiak. Turi előbbi meccsen csereként lépett a gyepre, míg utóbbin a kezdőcsapatban kapott helyet, és 85 percet töltött a pályán.

Mennyi esélye van a Feröer-szigeteki válogatottnak a vb-re jutásra?

Ahogy korábban is említettük mindössze egy pontra van a második helyen álló Csehország mögött a feröeri válogatott, azonban a sorsolásra is rápillantva mégsem olyan rózsás a helyzet. A novemberi válogatott szünet során Turi Géza Dávidék idegenben a listavezető és eddig veretlen Horvátország ellen lépnek pályára, amely meccsen nem elég pontot szerezniük, hiszen amennyiben Csehország legyőzi a sereghajtó és nyeretlen Gibraltárt, akkor biztosan megőrzi pozícióját, ha döntetlen játszanak, akkor egy feröeri győzelem biztos előzést jelentene, viszont ha Gibraltár diadalmaskodna, akkor Feröer legjobbjainak elég lenne egy döntetlen is a horvátok ellen.