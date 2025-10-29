Túlórára kényszerült, de továbbjutott az Aqvital FC Csákvár

A csákváriak nagyszerűen kezdték a mérkőzést, hiszen már a 27. percben előnybe kerültek Fejős Áron révén. A vendégek játékosa egy jobb oldali beadás után maradt üresen a tizenhatoson belül, majd ballal könnyedén lőtt a kapuba, 0-1. A folytatásban inkább a hazaiak veszélyeztettek, de a pihenőig újabb gól már nem született. A fordulás után mindössze 13 percet kellett arra várni, hogy egy jobb oldali szöglet után Sághy Félix a csákvári kapuba csúsztasson, ezzel kiegyenlítse az eredményt, 1-1. Nem kellett sok, tíz perccel később a hazaiak a vezetést is megszerezték, Girsik Áron érvényesítette a megítélt büntetőt, 2-1.

A hajrában a Csákvár mindent megtett az egyenlítésért, és akárcsak az előző körben Gyirmóton, úgy most is Farkas Aurél volt az, aki kisegítette a csapatot. A középpályás az ötperces ráadás utolsó percében egy jobb oldali beívelés után vette be közvetlen közelről Fedinisinec Eduard kapuját, ezzel 2-2-re módosítva az állást és hosszabbításra mentve a találkozót.

Végül a 2x15 perces hosszabbítás első félidejének végén büntetőhöz jutott a Csákvár, Magyar Zsolt állt oda a labda mögé, aki magabiztosan értékesítette a lehetőséget és ezzel beállította a végeredményt, 2-3.

MOL Magyar Kupa, a legjobb 16 közé jutásért

Karcagi SE–Aqvital FC Csákvár 2-3 – hosszabbítás után