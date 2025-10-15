Tóth Balázs jobb kapus, mint Balajcza Szabolcs volt – állítja az Újpest legenda

Tóth Balázs szép karriert tudhat eddig maga mögött. Még a Puskás Akadémia színeiben lett felnőtt kapus, mutatkozott be az NB I-be, és került be először a magyar labdarúgó-válogatott keretébe még a 2021-es évben. Ezután egy csúnya sérülés miatt kikerült a képből, 2023-ban pedig a Fehérvár FC-nél kapott újra lehetőséget, hogy bizonyítson. Ez olyannyira jól sikerült, hogy 2024 nyarán az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers szerződtette, valamint a magyar válogatott keretébe is visszakerült, most pedig a Portugália-Magyarország foci vb selejtezőn bizonyította, megérett az első számú kapus szerepére.

Először a Puskás Akadémiában tette le a névjegyét Tóth Balázs

Forrás: puskasakademia.hu

Tóth Balázs már 2020-ban is tehetséges kapus volt

– Amikor én Felcsútra kerültem az volt a feladatom, hogy a fiatal kapusokkal foglalkozzak. Akkor Tóth Balázs, Auerbach Martin és Kiss Ágoston alkotta a csapatot, hárman együtt nem voltak 60 évesek, és így vágtunk neki az NB I-es szezonnak. Balázs már akkor is tehetséges kapus volt, nagy potenciállal, csak jött egy vállsérülés, ami sok mindent megváltoztatott – kezdte gondolatait Balajcza Szabolcs. A kapusedző elárulta, elég érdekes volt a sérülés, sokáig egyeztettek, hogy legyen-e műtét vagy sem, végül egy alternatív módszer oldotta meg a problémát.

Tóth Balázs felépült, azonban Markek Tamás időközben bejátszotta magát a Puskás Akadémia kezdőcsapatába, folyamatosan stabil és jó teljesítményt nyújtott.

– Nehéz volt visszakerülnie a csapatba, ezért adtuk kölcsön a Videotonnak. Ez nagyon jót tett neki, sikerült visszatérnie a jó formájához, és lendített a karrierjén – vélekedett Balajcza Szabolcs.

Pécsi Ármin, Tóth Balázs és még számos tehetség

A felcsúti kapusképzés az elmúlt években bizonyította, élen jár hazánkban. A magyar labdarúgó-válogatottakat figyelve – legyen szó felnőtt, vagy utánpótlás csapatokról – elmondható, mindegyikben olyan játékosok játszanak, akiknek vagy így, vagy úgy köze volt a Puskás Akadémiához. A felnőtt keretben ott van Tóth Balázs és Szappanos Péter, az U21-ben Pécsi Ármin, Dala Martin és Lehoczi Bendegúz, míg az U19-ben Bozó Mirkó.