1 órája
Tóth Balázs jobb kapus, mint Balajcza Szabolcs volt – állítja az Újpest legenda
Balajcza Szabolcs 2020 óta a Puskás Akadémia tehetséges kapusaiért felel. Emiatt Tóth Balázs is a növendékei közé tartozott, aki most szabályosan berobbant a magyar válogatottba. Erről beszélgettünk a kapusedzővel.
Tóth Balázs (jobbra) és Balajcza Szabolcs (balról a második) a Puskás Akadémiánál dolgoztak együtt
Forrás: puskasakademia.hu
Tóth Balázs szép karriert tudhat eddig maga mögött. Még a Puskás Akadémia színeiben lett felnőtt kapus, mutatkozott be az NB I-be, és került be először a magyar labdarúgó-válogatott keretébe még a 2021-es évben. Ezután egy csúnya sérülés miatt kikerült a képből, 2023-ban pedig a Fehérvár FC-nél kapott újra lehetőséget, hogy bizonyítson. Ez olyannyira jól sikerült, hogy 2024 nyarán az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers szerződtette, valamint a magyar válogatott keretébe is visszakerült, most pedig a Portugália-Magyarország foci vb selejtezőn bizonyította, megérett az első számú kapus szerepére.
Tóth Balázs már 2020-ban is tehetséges kapus volt
– Amikor én Felcsútra kerültem az volt a feladatom, hogy a fiatal kapusokkal foglalkozzak. Akkor Tóth Balázs, Auerbach Martin és Kiss Ágoston alkotta a csapatot, hárman együtt nem voltak 60 évesek, és így vágtunk neki az NB I-es szezonnak. Balázs már akkor is tehetséges kapus volt, nagy potenciállal, csak jött egy vállsérülés, ami sok mindent megváltoztatott – kezdte gondolatait Balajcza Szabolcs. A kapusedző elárulta, elég érdekes volt a sérülés, sokáig egyeztettek, hogy legyen-e műtét vagy sem, végül egy alternatív módszer oldotta meg a problémát.
Tóth Balázs felépült, azonban Markek Tamás időközben bejátszotta magát a Puskás Akadémia kezdőcsapatába, folyamatosan stabil és jó teljesítményt nyújtott.
– Nehéz volt visszakerülnie a csapatba, ezért adtuk kölcsön a Videotonnak. Ez nagyon jót tett neki, sikerült visszatérnie a jó formájához, és lendített a karrierjén – vélekedett Balajcza Szabolcs.
Pécsi Ármin, Tóth Balázs és még számos tehetség
A felcsúti kapusképzés az elmúlt években bizonyította, élen jár hazánkban. A magyar labdarúgó-válogatottakat figyelve – legyen szó felnőtt, vagy utánpótlás csapatokról – elmondható, mindegyikben olyan játékosok játszanak, akiknek vagy így, vagy úgy köze volt a Puskás Akadémiához. A felnőtt keretben ott van Tóth Balázs és Szappanos Péter, az U21-ben Pécsi Ármin, Dala Martin és Lehoczi Bendegúz, míg az U19-ben Bozó Mirkó.
– Amióta itt vagyok elindult egy kommunikáció. Nagyon sok helyen van Magyarországon akadémiai rendszer és felnőtt csapat, de nincs kommunikáció fölfele. Nekem volt egy vízióm és a klubnak is, ami annyi volt, hogy házon belül, saját nevelésekből oldjuk meg a kapusposztot. Mindig javasolnak az utánpótlás edzők fölfele, hogyha valaki jó teljesítmény nyújt, mi pedig próbáljuk őket beintegrálni. Az pedig külön jó dolog, hogy aki jól teljesít annak van lehetősége a felnőtt csapatba kerülni a fokozatosság betartásával. Itt mondhatnánk Balázst is, de ott van Pécsi Ármin, Lehoczki Bendegúz, de lassacskán Bozó Mirkó is bontogatja a szárnyait. Fontos, hogy van NB III-as csapatunk és az NB II-ben ott a Csákvár is. Ezt a fokozatos építkezést Balázs és Ármin is végigjárta – foglalta össze a képzésük sikerességét Balajcza Szabolcs. Hozzátette, hiába nyújt valaki 17, 19 évesen jó teljesítményt az utánpótlásban, az nem biztos, hogy előrevetíti azt, hogy az illető az élvonalban védjen.
Büszkeséggel tölti el a játékosok sikere
Edzőként és pedagógusként talán a legjobb érzés az lehet, ha láthatjuk, ahogy növendékeink sikereket érnek el. Nincs ez másképp Balajcza Szabolcs esetében sem, akit büszkeséggel tölt el, hogy a felnőtt válogatottnál, az U19-es és az U21-es csapatnál is olyan kapus véd, akivel dolgozott együtt.
– A héten nem tudtam csak olyan kapusokkal dolgozni, akik nem első számúak a saját utánpótlásukban. Ez nem volt más miatt, csak mert olyanok védenek a nemzeti csapatban vagy vannak ott a keretben, akivel együtt dolgozok vagy dolgoztam a Puskás Akadémiánál. Szappanos Petivel most dolgozunk együtt, Tóth Balázzsal pedig korábban, mindketten ott vannak a felnőtt keretben. Az U21-ben mindhárom kapushoz, Pécsi Árminhoz, Lehoczki Bendegúzhoz és Dala Martinhoz volt, vagy van közöm és ott az U19-ben Bozó Mirkó is. Természetesen ez egy büszkeség és lendületet ad a munkához. Én bízom benne, hogy olyan jó kapusokat tudunk nevelni a Puskásnál mind mentálisan, mind kapustechnikai szempontból, ami a magyar labdarúgást szolgálja – mesélte örömmel a kapusedző.
Ez kell ahhoz, hogy valaki jó kapus legyen
Balajcza Szabolcsnak határozott véleménye van arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó kapus legyen a mai futballban. A többek között az Újpestben klasszis teljesítményt nyújtó korábbi labdarúgó úgy érzi a legtöbb a tudatosságon és a mentális állapoton múlik.
– A mai kapusképzés nem arról szól, hogy beáll az ember a kapuba és jobbra-balra kell vetődnie. Itt a döntések, a helyzetfelismerések és a kivitelezések a legfontosabbak, mivel felgyorsult az egész labdarúgás. Én nagyon nem szeretem, amikor azt mondják, hogy a lábbal való játékban kell jónak lennie a mostani kapusoknak, mert az csak az egyik szegmense. A reakció időnek is gyorsnak kell lennie, a döntéseknek megfelelőeknek kell lennie és a pozícionálásnak is – foglalta össze a legfontosabb szegmenseket.
A korábbi kapus arra is kitért, egy teljesen összetett, mind mentálisan, mind fizikálisan száz százalékot igénylő posztról beszélünk, amihez hozzájön a taktikai és a technikai felkészültség is. Ha mindez megvan, akkor eljuthat az ember arra a szintre, ahol most Tóth Balázs vagy éppen Pécsi Ármin van.
Tóth Balázs jobb kapus, mint Balajcza Szabolcs volt?
Sokan hasonlítják össze a régebbi idők játékosait a mostani futballistákkal, így nem mehettünk el amellett a kérdés mellett sem, hogy mit gondol Balajcza Szabolcs: ő vagy a mostani Tóth Balázs a jobb kapus?
– A mostaniak jobb kapusok sokkal, mint én voltam. Sokkal komplexebb lett a futball, ezáltal ők is sokkal komplexebbek, mint mondjuk ezelőtt tíz, vagy húsz évvel volt – zárta gondolatait Balajcza Szabolcs.