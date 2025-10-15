október 15., szerda

Válogatott

1 órája

Tóth Balázs jobb kapus, mint Balajcza Szabolcs volt – állítja az Újpest legenda

Címkék#Pécsi Ármin#Tóth Balázs#Balajcza Szabolcs#Puskás Akadémia

Balajcza Szabolcs 2020 óta a Puskás Akadémia tehetséges kapusaiért felel. Emiatt Tóth Balázs is a növendékei közé tartozott, aki most szabályosan berobbant a magyar válogatottba. Erről beszélgettünk a kapusedzővel.

Szabó Róbert
Tóth Balázs jobb kapus, mint Balajcza Szabolcs volt – állítja az Újpest legenda

Tóth Balázs (jobbra) és Balajcza Szabolcs (balról a második) a Puskás Akadémiánál dolgoztak együtt

Forrás: puskasakademia.hu

Tóth Balázs szép karriert tudhat eddig maga mögött. Még a Puskás Akadémia színeiben lett felnőtt kapus, mutatkozott be az NB I-be, és került be először a magyar labdarúgó-válogatott keretébe még a 2021-es évben. Ezután egy csúnya sérülés miatt kikerült a képből, 2023-ban pedig a Fehérvár FC-nél kapott újra lehetőséget, hogy bizonyítson. Ez olyannyira jól sikerült, hogy 2024 nyarán az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers szerződtette, valamint a magyar válogatott keretébe is visszakerült, most pedig a Portugália-Magyarország foci vb selejtezőn bizonyította, megérett az első számú kapus szerepére.

Tóth Balázs
Először a Puskás Akadémiában tette le a névjegyét Tóth Balázs
Forrás: puskasakademia.hu

Tóth Balázs már 2020-ban is tehetséges kapus volt

– Amikor én Felcsútra kerültem az volt a feladatom, hogy a fiatal kapusokkal foglalkozzak. Akkor Tóth Balázs, Auerbach Martin és Kiss Ágoston alkotta a csapatot, hárman együtt nem voltak 60 évesek, és így vágtunk neki az NB I-es szezonnak. Balázs már akkor is tehetséges kapus volt, nagy potenciállal, csak jött egy vállsérülés, ami sok mindent megváltoztatott – kezdte gondolatait Balajcza Szabolcs. A kapusedző elárulta, elég érdekes volt a sérülés, sokáig egyeztettek, hogy legyen-e műtét vagy sem, végül egy alternatív módszer oldotta meg a problémát.

Tóth Balázs felépült, azonban Markek Tamás időközben bejátszotta magát a Puskás Akadémia kezdőcsapatába, folyamatosan stabil és jó teljesítményt nyújtott.

– Nehéz volt visszakerülnie a csapatba, ezért adtuk kölcsön a Videotonnak. Ez nagyon jót tett neki, sikerült visszatérnie a jó formájához, és lendített a karrierjén – vélekedett Balajcza Szabolcs.

Pécsi Ármin, Tóth Balázs és még számos tehetség

A felcsúti kapusképzés az elmúlt években bizonyította, élen jár hazánkban. A magyar labdarúgó-válogatottakat figyelve – legyen szó felnőtt, vagy utánpótlás csapatokról – elmondható, mindegyikben olyan játékosok játszanak, akiknek vagy így, vagy úgy köze volt a Puskás Akadémiához. A felnőtt keretben ott van Tóth Balázs és Szappanos Péter, az U21-ben Pécsi Ármin, Dala Martin és Lehoczi Bendegúz, míg az U19-ben Bozó Mirkó.

– Amióta itt vagyok elindult egy kommunikáció. Nagyon sok helyen van Magyarországon akadémiai rendszer és felnőtt csapat, de nincs kommunikáció fölfele. Nekem volt egy vízióm és a klubnak is, ami annyi volt, hogy házon belül, saját nevelésekből oldjuk meg a kapusposztot. Mindig javasolnak az utánpótlás edzők fölfele, hogyha valaki jó teljesítmény nyújt, mi pedig próbáljuk őket beintegrálni. Az pedig külön jó dolog, hogy aki jól teljesít annak van lehetősége a felnőtt csapatba kerülni a fokozatosság betartásával. Itt mondhatnánk Balázst is, de ott van Pécsi Ármin, Lehoczki Bendegúz, de lassacskán Bozó Mirkó is bontogatja a szárnyait. Fontos, hogy van NB III-as csapatunk és az NB II-ben ott a Csákvár is. Ezt a fokozatos építkezést Balázs és Ármin is végigjárta – foglalta össze a képzésük sikerességét Balajcza Szabolcs. Hozzátette, hiába nyújt valaki 17, 19 évesen jó teljesítményt az utánpótlásban, az nem biztos, hogy előrevetíti azt, hogy az illető az élvonalban védjen.

Balajcza Szabolcs Pécsi Árminnal is együtt dolgozott a Puskás Akadémiánál
Forrás: puskasakademia.hu

Büszkeséggel tölti el a játékosok sikere

Edzőként és pedagógusként talán a legjobb érzés az lehet, ha láthatjuk, ahogy növendékeink sikereket érnek el. Nincs ez másképp Balajcza Szabolcs esetében sem, akit büszkeséggel tölt el, hogy a felnőtt válogatottnál, az U19-es és az U21-es csapatnál is olyan kapus véd, akivel dolgozott együtt.

– A héten nem tudtam csak olyan kapusokkal dolgozni, akik nem első számúak a saját utánpótlásukban. Ez nem volt más miatt, csak mert olyanok védenek a nemzeti csapatban vagy vannak ott a keretben, akivel együtt dolgozok vagy dolgoztam a Puskás Akadémiánál. Szappanos Petivel most dolgozunk együtt, Tóth Balázzsal pedig korábban, mindketten ott vannak a felnőtt keretben. Az U21-ben mindhárom kapushoz, Pécsi Árminhoz, Lehoczki Bendegúzhoz és Dala Martinhoz volt, vagy van közöm és ott az U19-ben Bozó Mirkó is. Természetesen ez egy büszkeség és lendületet ad a munkához. Én bízom benne, hogy olyan jó kapusokat tudunk nevelni a Puskásnál mind mentálisan, mind kapustechnikai szempontból, ami a magyar labdarúgást szolgálja – mesélte örömmel a kapusedző.

Ez kell ahhoz, hogy valaki jó kapus legyen

Balajcza Szabolcsnak határozott véleménye van arról, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó kapus legyen a mai futballban. A többek között az Újpestben klasszis teljesítményt nyújtó korábbi labdarúgó úgy érzi a legtöbb a tudatosságon és a mentális állapoton múlik.

– A mai kapusképzés nem arról szól, hogy beáll az ember a kapuba és jobbra-balra kell vetődnie. Itt a döntések, a helyzetfelismerések és a kivitelezések a legfontosabbak, mivel felgyorsult az egész labdarúgás. Én nagyon nem szeretem, amikor azt mondják, hogy a lábbal való játékban kell jónak lennie a mostani kapusoknak, mert az csak az egyik szegmense. A reakció időnek is gyorsnak kell lennie, a döntéseknek megfelelőeknek kell lennie és a pozícionálásnak is – foglalta össze a legfontosabb szegmenseket.

20251011_magyar-ormeny_meccs-TUM_081
Tóth Balázs már a felnőtt válogatottban bizonyíthat
Fotó: Tumbász Hédi / MW

A korábbi kapus arra is kitért, egy teljesen összetett, mind mentálisan, mind fizikálisan száz százalékot igénylő posztról beszélünk, amihez hozzájön a taktikai és a technikai felkészültség is. Ha mindez megvan, akkor eljuthat az ember arra a szintre, ahol most Tóth Balázs vagy éppen Pécsi Ármin van.

Tóth Balázs jobb kapus, mint Balajcza Szabolcs volt?

Sokan hasonlítják össze a régebbi idők játékosait a mostani futballistákkal, így nem mehettünk el amellett a kérdés mellett sem, hogy mit gondol Balajcza Szabolcs: ő vagy a mostani Tóth Balázs a jobb kapus?

– A mostaniak jobb kapusok sokkal, mint én voltam. Sokkal komplexebb lett a futball, ezáltal ők is sokkal komplexebbek, mint mondjuk ezelőtt tíz, vagy húsz évvel volt – zárta gondolatait Balajcza Szabolcs.

