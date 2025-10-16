október 16., csütörtök

Exkluzív interjú

1 órája

Tóth Balázs testvére cuki gyerekkori fotókat mutatott a válogatott meccs hőséről

Nem mindennapi sikert ért el egy borsodi kis faluból. Tóth Balázs a portugálok ellen ismét bizonyított, megmutatta, megérett arra, hogy első számú kapus legyen a válogatottban. Nem csoda, hogy nővére, Tóth Vivien büszke rá.

Szabó Róbert

Tóth Balázs nem mindennapi teljesítményt nyújtott a Portugália-Magyarország foci vb selejtező mérkőzésen. A kapus a bravúrjaival 2-2-es döntetlenhez segítette a magyar labdarúgó-válogatottat, így a mieink karnyújtásnyi közelségbe kerültek a pótselejtezőhöz a foci vb-re. Marco Rossi fiainak nagy célja a labdarúgó világbajnokságra való kijutás, amely 1986 után sikerülhetne ismét hazánknak. Nem is csoda, hogy ezek után az egész családja büszke a futballistára, különösen nővére, Vivien, aki – a nagyon megható Facebook poszja után – most exkluzív interjúban mesélt lapunknak arról, hogy milyen volt Balázs gyerekkora, de a visszaemlékezés során előkerültek a gyerekkori emlékek, a testvéri kapcsolat és a család támogatása is.

Tóth Balázs
Tóth Balázs és nővére, Vivien között mindig is jó volt a kapcsolat
Forrás: Tóth Vivien

A testvéri szeretet a verekedés ellenére is megvolt Tóth Balázséknál

– Négy és fél év van köztünk, igazi óriási baba volt Bazsi. Én kislányként vékonyka voltam, Balu pedig kis tömzsi gyerek, így a legnagyobb szórakozása, mivel tudta, hogy semmi esélyem nincs ellene, az volt, hogy verekedtünk. Ahogy minden testvérpár, mi is sokat veszekedtünk. Mindig mindenhova jött utánam, ha a barátnőimmel találkoztam oda is sokszor jött, ami természetesen nagyon idegesített – idézi fel a gyermekkori emlékeket Tóth Vivien. 

Tóth Balázs válogatott kapus nővére elárulta, kisebb csínyeket is elkövettek, de ilyenkor mindig fedezték egymást a szülők előtt. 

– Nagyon jó testvérek voltunk, ez pedig a mai napig is kitart. Sok mindent megbeszéltünk, s bár külön szobánk volt, mindig együtt aludtunk. Ha összetörtünk valamit, akkor utána próbáltuk úgy eltüntetni, mintha az a tárgy sosem létezett volna – emlékezett vissza Vivien.

Tóth Balázs és nővére, Vivien piciként a családi házban
A pici Tóth Balázs és nővére, Vivien
Forrás: Tóth Vivien

Az első lépései után már rúgta a labdát, de horgászni és gombászni is szeretett

– Szerintem mióta Balu megtette az első lépésit rúgja a labdát. Igazi örökmozgó kisgyerek volt, szeretett az erdőbe járni gombászni, amit aztán a faluban el is adott, illetve a kis csörgős patakban horgásztak a barátokkal. A nagy szerelem mégis a futball volt, sokat járt le a pályára az idősebbekkel focizni. Történt egyszer, hogy matekórája volt, kiment a mosdóba, a tanárnőnek pedig utána kellett mennie, mert hirtelen már az udvaron volt, hiszen a nagyok fociztak ő pedig beállt a kapuba – neveti el magát Vivien, aki aztán elárulja, közösen jártak be az iskolába Balázzsal, mindig hajnalban indultak, és sokszor csak este 7-8 óra körül értek haza.

Tóth Balázs Kazincbarcikán járt iskolába, majd innen került Felcsútra, a Puskás Akadémiára. A borsodi kis faluból, Zubogyról származó kapus messze került családjától, azonban a hétvégéket így is gyakran otthon töltötte, valamint telefonon folyamatosan tartotta a kapcsolatot szeretteivel.

Keveset találkoznak, de a kapcsolatot tartják

Amíg Felcsúton és Székesfehérváron futballozott Tóth Balázs, addig Budapesten élt. Mint Vivientől megtudjuk, már akkor sem tudtak heti szinten találkozni, hiszen minden nap edzése volt a kapusnak, hétvégén pedig meccsei.

– Neki edzései és meccsei voltak, én pedig dolgoztam és a kislányom mellett kivitelezhetetlen volt az utazás. A szüleim gyakran jártak hozzá fel, illetve Balu is ha tehette akár csak egy napra is, de hazajött. Tavaly kiköltözött Angliába, én akkor már terhes voltam a kisfiammal, így nem tudtam kimenni hozzá. A 2024-es év volt az első, amikor a karácsonyt külön töltöttük. Bár keveset találkozunk, de telefonon és videóhívásban is sokat beszélgetünk, a gyerekkori barátaival is tartja a kapcsolatot, sokszor meg is látogatják. Én még sajnos nem jutottam ki hozzá Angliába, de a közeljövőben tervezzük, hogy megejtjük ezt az utazást és egy hétvégére kimegyünk hozzá. Tavaly a falu focicsapatából néhány tag, illetve barátok együtt kiutaztak, ezt most is így tervezzük – árulta el Vivien. Természetesen a válogatott mérkőzéseken, amikor azok a Puskás Arénában vannak mindig a helyszínen szurkolnak Balázsnak, azonban most Portugáliába a szülei a helyszínen buzdították a válogatottat.

A jó kapcsolat mindig is megvolt Tóth Balázs és nővére, Vivien között
Forrás: Tóth Vivien

Testvére gyermekeiért is mindent megtesz

A Vivien és Balázs közti jó köteléket és testvéri szeretetet mutatja az is, hogy a kapus amikor hazamegy, akkor nővére gyermekeivel is nagyszerű kapcsolatot ápol.

– Balázs a kislányom keresztapja. Amikor itthon van Balu, akkor egy percre sem engedik el egymást. Állandóan verekednek, játszanak, sokszor már én szólok rájuk, hogy fejezzék be. Sokszor beszélgetnek videóhívásban is. A kisfiam még csak hét hónapos, de amikor megszületett utána pont itthon volt Balu két napot és azonnal jött is, hogy meglátogassa a picit. Mindig küldöm neki a fotókat, a videókat, a csöppségnek pedig mutatjuk, hogy Balu éppen mit csinál és mosolyog is rögtön. Abban biztos vagyok, ha nagyobb lesz és itthon lesz Balu, akkor állandóan focizni fognak – zárta gondolatait a büszke nővér.

A Portugália–Magyarország mérkőzés hőse megható üzenetet kapott.
Részlet Tóth Vivien megható üzenetéből testvérének, Balázsnak
Fotó: Szabó Miklós/NS

 

 

