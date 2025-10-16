Tóth Balázs testvére cuki gyerekkori fotókat mutatott a válogatott meccs hőséről

Tóth Balázs nem mindennapi teljesítményt nyújtott a Portugália-Magyarország foci vb selejtező mérkőzésen. A kapus a bravúrjaival 2-2-es döntetlenhez segítette a magyar labdarúgó-válogatottat, így a mieink karnyújtásnyi közelségbe kerültek a pótselejtezőhöz a foci vb-re. Marco Rossi fiainak nagy célja a labdarúgó világbajnokságra való kijutás, amely 1986 után sikerülhetne ismét hazánknak. Nem is csoda, hogy ezek után az egész családja büszke a futballistára, különösen nővére, Vivien, aki – a nagyon megható Facebook poszja után – most exkluzív interjúban mesélt lapunknak arról, hogy milyen volt Balázs gyerekkora, de a visszaemlékezés során előkerültek a gyerekkori emlékek, a testvéri kapcsolat és a család támogatása is.

Tóth Balázs és nővére, Vivien között mindig is jó volt a kapcsolat

Forrás: Tóth Vivien

A testvéri szeretet a verekedés ellenére is megvolt Tóth Balázséknál

– Négy és fél év van köztünk, igazi óriási baba volt Bazsi. Én kislányként vékonyka voltam, Balu pedig kis tömzsi gyerek, így a legnagyobb szórakozása, mivel tudta, hogy semmi esélyem nincs ellene, az volt, hogy verekedtünk. Ahogy minden testvérpár, mi is sokat veszekedtünk. Mindig mindenhova jött utánam, ha a barátnőimmel találkoztam oda is sokszor jött, ami természetesen nagyon idegesített – idézi fel a gyermekkori emlékeket Tóth Vivien.

Tóth Balázs válogatott kapus nővére elárulta, kisebb csínyeket is elkövettek, de ilyenkor mindig fedezték egymást a szülők előtt.

– Nagyon jó testvérek voltunk, ez pedig a mai napig is kitart. Sok mindent megbeszéltünk, s bár külön szobánk volt, mindig együtt aludtunk. Ha összetörtünk valamit, akkor utána próbáltuk úgy eltüntetni, mintha az a tárgy sosem létezett volna – emlékezett vissza Vivien.

A pici Tóth Balázs és nővére, Vivien

Forrás: Tóth Vivien

Az első lépései után már rúgta a labdát, de horgászni és gombászni is szeretett

– Szerintem mióta Balu megtette az első lépésit rúgja a labdát. Igazi örökmozgó kisgyerek volt, szeretett az erdőbe járni gombászni, amit aztán a faluban el is adott, illetve a kis csörgős patakban horgásztak a barátokkal. A nagy szerelem mégis a futball volt, sokat járt le a pályára az idősebbekkel focizni. Történt egyszer, hogy matekórája volt, kiment a mosdóba, a tanárnőnek pedig utána kellett mennie, mert hirtelen már az udvaron volt, hiszen a nagyok fociztak ő pedig beállt a kapuba – neveti el magát Vivien, aki aztán elárulja, közösen jártak be az iskolába Balázzsal, mindig hajnalban indultak, és sokszor csak este 7-8 óra körül értek haza.