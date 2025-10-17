21 perce
Visszatérne a Videotonba a válogatott új sztárja? – exkluzív interjú Tóth Balázzsal
Visszatérne még Székesfehérvárra a válogatott új sztárja? Tóth Balázs mindent elárult a Fejér Megyei Hírlapnak adott exkluzív interjújában.
Tóth Balázs és Szoboszlai Dominik is meghatározó teljesítményt nyújtott az elmúlt válogatott mérkőzéseken
Fotó: Csudai Sándor
Tóth Balázs fantasztikus teljesítményt nyújtott a magyar portugál meccsen Lisszabonban. A 2026-os foci vb selejtező F csoportjában így a mieink a második helyen állnak és úgy várhaják a magyar örmény meccs visszavágóját, hogy egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülhetnek a pótselejtezőn való részvételhez. Ebben elévülhetetlen érdeme van a Puskás Akadémia volt kapusának is. A jelenleg az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapuját védő Tóth a hétvégi bajnokijuk előtt nyilatkozott lapunknak a teljesítményéről, a szurkolóktól kapott szeretetéről, de azt is elárulta, visszatérne-e egyszer a Videotonba.
Mit sem ér ez a döntetlen, ha a hátralévő két meccsen nem nyerünk – állítja Tóth Balázs
A Portugália elleni 2-2-es döntetlen sokak szerint győzelemmel ért fel, óriási bravúr volt, azonban a magyar kapus, Tóth Balázs úgy véli, ez semmit sem ér, ha a következő vb selejtező meccseken nem tudnak három pontot szerezni. Mint mondja, a legfőbb céljuk, hogy a pótselejtezőt érő második helyet bebiztosítsák.
– Úgy érzem, hogy leüllepedett az a sok impulzus, ami ért a meccsen és azután. Nem is gondolkoztam sokat a mecsen, hiszen úgy vagyok vele:
Ez a győzelemmel felérő döntetlen csak akkor ér valamit, hogyha tényleg oda tudunk érni a pótselejtezőre és utána kijutunk a világbajnokságra
– jelentette ki a válogatott kapus. Kiemeli, nem szabad túl sok mindent tulajdonítani ehhez a döntetlenhez, bravúr volt, de ez csak akkor ér valamit, ha folytatni tudják ezt az utat.
Hiányérzet van bennük, de nem rágódhatnak rajta
Az ír magyar meccsen kétgólos előnyröl kaptak ki a mieink, míg Portugália ellen a Puskás Arénában a hajrában bukta el az egy pontot Marco Rossi legénysége. Tóth Balázstól meg is kérdeztük, nincs-e hiányérzet bennük ezzel kapcsolatban, amire határozottan felelt.
– Mindenki tudja, hogyha jobb döntéseket hozunk, akkor most még arról is beszélhetnénk, hogy az első helyért harcolunk, a pótselejtező pedig szinte biztos lenne, de mi ezeket a kérdéseket gyorsan rövidre zártuk. Ami történt az megtörtént, ezen nem szabad rúgódnunk, és most a portugál meccsen valamit vissza is kaptunk, amit például otthon elveszítettünk – fogalmazott a magyar kapus.
A válogatott kapus az első portugálok elleni mérkőzés után is megosztotta gondolatait lapunkkal.
Felrobbantak a közösségi média profiljai
Az elmúlt napokban Tóth Balázs válogatott kapusból állt az internet, szinten minden portálon arról írtak, hogy milyen fantasztikus teljesítményt nyújtott a válogatott kapujában a 28 esztendős futballista, aki korábban a Puskás Akadémia FC-ben és a Videotonban is megfordult. Nem is csoda, hogy nem tudott még minden üzenetére válaszolni.
– Nem tudtam még válaszolni mindegyikre, szerintem nem is fogok tudni. Felrobbant a telefonom, nem gondoltam volna, hogy ekkora szeretet fogok kapni a mérkőzés után. Nyilván, jól sikerült a meccsem, de azért
Nem mondanám, hogy ez volt életem meccse
– állítja Tóth Balázs, aki inkább a csapat sikerénk tulajdonítja az egy pontot, amit Portugáliában megszereztek, nem saját dicsőségnek. Hozzátette, rengeteg pozitív és szeretetteljes üzenetet kapott az elmúlt napokban, amelynek száma biztos, hogy több ezer.
Tóth Balázs szerint a nővére nem gondolt ekkora népszerűségre
Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Portugália-Magyarország lefújása után nem sokkal Tóth Vivien, Balázs nővére egy megható Facebook bejegyzésben üzent testvérének. Ez aztán másnap végigsöpört az egész magyar médián és a közösségi platformokon mindenki erről beszélt.
– Nyilván, a családom tudja, hogy min mentem keresztül és számukra is sok lemondással járt az, hogy eljussak idáig. A nővérem szerintem nem gondolta, hogy ennyire népszerű lesz ez a poszt, csak szerette volna a közeli ismerősökkel tudatni, hogy mennyi munka van emögött és, hogy egy ilyen kis faluból is el lehet jutni erre a szintre, és el lehet érni ilyen sikerket, ami most nekem is sikerült. Ez azonban még csak részsiker – fogalmazott Tóth Balázs a nővérétől kapott megható üzenettel kapcsolatban.
A mai napig követi a Videotont, hálás a csapatnak
Miután Tóth Balázs a Puskás Akadémiától a Videotonhoz került ismét szárnyra kapott és rendkívüli teljesítményt nyújtott a kapuban, nem egyszer volt, hogy ő mentette meg a székesfehérváriakat a vereségtől. Nem véletlen, hogy a piros-kék szurkolók a mai napig jó szívvel emlékeznek vissza a kapusra, aki szintén jó érzéssel gondol a Vidire, amelynek mérkőzéseit a mai napig követi.
– Folyamatosan követem az eseményeket. A meccseket sajnos nem tudom így nézni, hogy a TV nem közvetíti őket minden hétvégén, de az összefoglalókat rendre megnézem. A játékosokkal is tartom a kapcsolatot, Spandler Csabával például heti szinten beszélek. A Videoton meghatározó volt az életemben, hiszen ők szavaztak nekem újra bizalmat egy kicsit rosszabb időszak után, aztán ott újra sikerült felépíteni magam. Ha nincs a náluk töltött év, akkor nem kerülök el külföldre és a válogatott kapujában sem lehetnék – emlékezett vissza a székesfehérvári időszakára a futballista.
Tóth Balázs a székesfehérvári szurkolóknak is üzent, elárulta, hogy örökre a szívébe zárta őket, azt a szeretetet, amit tőlük kapott, és reméli, hogy gyszer majd vissza tud majd még adni abból valamit a csapatnak és a drukkereknek is, amit ott kapott. „Az a szeretet és bizalmat, amit ott kaptam folyamatosan növelte az önbizalmam és ez elengedhetetlen volt a sikerben."
Nyilvánvaló, hogy Tóth Balázs most még a külföldi karrierjére koncentrál, és a Blackburn Roversben tervezi a jövőjét – álma pedig, hogy elérjen a top 5 liga egyik csapatába –, de nem zárja ki annak az esélyét, hogy valamikor visszatér Székesfehérvárra.
Nem kizárt a részemről, a Vidit folyamatosan szemmel fogom követni és nagyon-nagyon szurkolok nekik. Meglátjuk, mit hoz a jövő, sosem lehet tudni
– jelentette ki a kapus.
A családdal töltött egy kis időt, aztán indult is vissza Angliába
Az egész Tóth család a helyszínen, Lisszabonban tekintette meg a Portugália–Magyarország mérkőzést. Balázs megosztotta lapunkkal, hogy mielőtt még visszautazott volna Angliába eltöltött egy napot szüleivel a pompás portugál városban, majd szerdán délután utaztak vissza a párjával a szigetországba.
– Tegnap szabadnapunk volt, most pedig már utazunk Birminghambe, holnap játszunk idegenben a Coventryvel. Nagyon kemény meccs lesz, akárcsak az elkövetkezendő 5-6 összecsapás, a válogatott szünet előtt belemegyünk egy komolyabb sorozaba. Szombat, kedd ritmusban fogunk játszani és csak rangadókat. Bízok a legjobbakban, de azt gondolom, hogy szenvedni fogunk – zárta gondolatait a magyar focista.