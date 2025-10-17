Visszatérne a Videotonba a válogatott új sztárja? – exkluzív interjú Tóth Balázzsal

Tóth Balázs fantasztikus teljesítményt nyújtott a magyar portugál meccsen Lisszabonban. A 2026-os foci vb selejtező F csoportjában így a mieink a második helyen állnak és úgy várhaják a magyar örmény meccs visszavágóját, hogy egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülhetnek a pótselejtezőn való részvételhez. Ebben elévülhetetlen érdeme van a Puskás Akadémia volt kapusának is. A jelenleg az angol másodosztályban szereplő Blackburn Rovers kapuját védő Tóth a hétvégi bajnokijuk előtt nyilatkozott lapunknak a teljesítményéről, a szurkolóktól kapott szeretetéről, de azt is elárulta, visszatérne-e egyszer a Videotonba.

Tóth Balázsnak és Willi Orbánnak is nagy szerepe volt abban, hogy az örmények ellen kapott gól nélkül zártunk

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Mit sem ér ez a döntetlen, ha a hátralévő két meccsen nem nyerünk – állítja Tóth Balázs

A Portugália elleni 2-2-es döntetlen sokak szerint győzelemmel ért fel, óriási bravúr volt, azonban a magyar kapus, Tóth Balázs úgy véli, ez semmit sem ér, ha a következő vb selejtező meccseken nem tudnak három pontot szerezni. Mint mondja, a legfőbb céljuk, hogy a pótselejtezőt érő második helyet bebiztosítsák.

– Úgy érzem, hogy leüllepedett az a sok impulzus, ami ért a meccsen és azután. Nem is gondolkoztam sokat a mecsen, hiszen úgy vagyok vele:

Ez a győzelemmel felérő döntetlen csak akkor ér valamit, hogyha tényleg oda tudunk érni a pótselejtezőre és utána kijutunk a világbajnokságra

– jelentette ki a válogatott kapus. Kiemeli, nem szabad túl sok mindent tulajdonítani ehhez a döntetlenhez, bravúr volt, de ez csak akkor ér valamit, ha folytatni tudják ezt az utat.

Hiányérzet van bennük, de nem rágódhatnak rajta

Az ír magyar meccsen kétgólos előnyröl kaptak ki a mieink, míg Portugália ellen a Puskás Arénában a hajrában bukta el az egy pontot Marco Rossi legénysége. Tóth Balázstól meg is kérdeztük, nincs-e hiányérzet bennük ezzel kapcsolatban, amire határozottan felelt.

– Mindenki tudja, hogyha jobb döntéseket hozunk, akkor most még arról is beszélhetnénk, hogy az első helyért harcolunk, a pótselejtező pedig szinte biztos lenne, de mi ezeket a kérdéseket gyorsan rövidre zártuk. Ami történt az megtörtént, ezen nem szabad rúgódnunk, és most a portugál meccsen valamit vissza is kaptunk, amit például otthon elveszítettünk – fogalmazott a magyar kapus.