Angliában is imádják: a hónap legjobbja lett Tóth Balázs!

A Magyarország–Portugália, majd a Magyarország–Örményország és a Portugália–Magyarország vb-selejtezőkön is kiváló teljesítményt nyújtott a Videoton és a Puskás Akadémia egykori kapusa, Tóth Balázs. A magyar válogatott újdonsült sztárjának teljesítményét most klubjánál, az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (Championship) szereplő Blackburn Roversnél is elismerték – ráadásul a szurkolók!

Elnyerte a szurkolók szívét Angliában Tóth Balázs, nem véletlenül

Tóth Balázs lett október hónap legjobbja

A Blackburn Roversnél a szurkolók minden hónapban szavazhatnak arra, hogy ki érdemli meg a hónap legjobbjának járó díjat. Ezúttal úgy döntöttek a drukkerek, hogy októberben Tóth Balázs nyújtotta a klubban a legjobb teljesítményt, így az övé lett a kitüntetés. Nem is véletlen ez a választás, hiszen a Stoke City elleni mérkőzésen is kiválóan védett még a hónap elején a kapus, míg a legutóbbi, Southampton elleni bajnokin neki köszönhetően sikerült megszakítania a blackburnieknek a hat összecsapáson át tartó nyeretlenségi sorozatukat.

Tóth Balázs rendkívül jó formában van, ami a válogatott szempontjából is kifejezetten fontos, hiszen a fiúk november 13-án előbb Örményország ellen idegenben, majd három nappal később Írország ellen hazai pályán játszanak sorsdöntő vb-selejtezőt.