október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye III

43 perce

Tordason bizonyíthat a Pázmánd-Kápolnásnyék II.

Címkék#Lovasberény#Pátka II#Pázmánd-Kápolnásnyék II#Magyaralmás#Iszkaszentgyörgy

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a 8. fordulóban Északon megerősítheti pozícióját az élen a Lovasberény, Keleten hatpontos összecsapásra kerül sor Tordason, míg a Szabadegyháza együttese számára fel van adva a lecke Pusztaszabolcson. Délen tovább folytatódik az első három gárda harca az előnyösebb helyezésekért.

Káldor András
Tordason bizonyíthat a Pázmánd-Kápolnásnyék II.

A Pázmánd-Kápolnásnyék II. gárdájára (kék) nehéz meccs vár Tordason

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT

2025. október 26., vasárnap, 13:30

Magyaralmás (6.) – Pátka II. (8.), Iszkaszentgyörgy (3.) – Söréd (4.), Csókakő (9.) – Lovasberény (1.), Mány II.-Csabdi (2.) – Etyek II. (7.)
Szabadnapos: Újbarok (5.).  

KELETI CSOPORT

2025. október 25, szombat, 14:30

Besnyő (9.) – Dinnyés (7.), Rácalmás (3.) – Zichyújfalu (11.), Baracska-Kajászó (6.) – Kulcs (12.).

2025. október 26., vasárnap, 13:30

Tordas-Gyúró Egyetértés (4.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (2.), Pusztaszabolcs (5.) – Szabadegyháza (1.), MPF-Ráckeresztúr (10.) – Velence II. (8.).

DÉLI CSOPORT

2025. október 25, szombat, 14:30

Sárbogárd II. (1.) – Cece (8.)

2025. október 26., vasárnap, 13:30

Kőszárhegy (2.) – Dég (4.), Vajta (7.) – Káloz (3.), Tác-Csősz (5.) – Alap (6.)

Szabadnapos: Sárszentágota (9.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu