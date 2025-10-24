Megye III 43 perce

Tordason bizonyíthat a Pázmánd-Kápolnásnyék II.

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a 8. fordulóban Északon megerősítheti pozícióját az élen a Lovasberény, Keleten hatpontos összecsapásra kerül sor Tordason, míg a Szabadegyháza együttese számára fel van adva a lecke Pusztaszabolcson. Délen tovább folytatódik az első három gárda harca az előnyösebb helyezésekért.

A Pázmánd-Kápolnásnyék II. gárdájára (kék) nehéz meccs vár Tordason Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 26., vasárnap, 13:30 Magyaralmás (6.) – Pátka II. (8.), Iszkaszentgyörgy (3.) – Söréd (4.), Csókakő (9.) – Lovasberény (1.), Mány II.-Csabdi (2.) – Etyek II. (7.)

Szabadnapos: Újbarok (5.). KELETI CSOPORT 2025. október 25, szombat, 14:30 Besnyő (9.) – Dinnyés (7.), Rácalmás (3.) – Zichyújfalu (11.), Baracska-Kajászó (6.) – Kulcs (12.). 2025. október 26., vasárnap, 13:30 Tordas-Gyúró Egyetértés (4.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (2.), Pusztaszabolcs (5.) – Szabadegyháza (1.), MPF-Ráckeresztúr (10.) – Velence II. (8.). DÉLI CSOPORT 2025. október 25, szombat, 14:30 Sárbogárd II. (1.) – Cece (8.) 2025. október 26., vasárnap, 13:30 Kőszárhegy (2.) – Dég (4.), Vajta (7.) – Káloz (3.), Tác-Csősz (5.) – Alap (6.) Szabadnapos: Sárszentágota (9.).

