Érvényesült a papírforma

57 perce

Több, mint negyven pontos soproni siker a DKKA ellen

A női NB I-es kosárlabda bajnokság 3. fordulójában a regnáló címvédő Sopron Basket fogadta a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia együttesét. A közelgő Euroliga-rajtra készülő, és a párharc esélyesének számító házigazdáknak nem okozott gondot a fehérváriak legyőzése.

Káldor András
Sopron Basket – Dávid Kornél KA 115-74 (30-25, 32-14, 28-9, 25-26)
Novomatic Aréna, 400 néző
Vezette: Györfy Rúben, Jakab László Imre, Gombos Márk Bálint.

Sopron Basket: Mühl 9/3, Sinka-Pálinkás 25/21, Friskovec 10/6, Sitku 16/3, Wallack 16/3. Csere: Böröndy 11/9, Jevtovic 13, Rokob 10/6, Laczkó 5 Vezetőedző: Gáspár Dávid.
Dávid Kornél KA: Simmons 8, Deans 13/3, Raffay 9/3, Ehmann, Laufer 13/3. Csere: Dávid 14/9, Szücs L. 6, Salamon 7/3, Papp L. 4, Vagyon, Küllős. Vezetőedző: Gáll Tamás.
Kipontozódott: Laczkó (35. p.)

A DKKA gárdája a sorsolás szeszélye folytán folytatta a pontvadászat favoritjai elleni találkozóinak sorát, az NKA Pécs, és az UNI-Győr után a 17-szeres bajnok Sopron ellen sem Gáll Tamás tanítványai voltak a favoritok.  
Ettől függetlenül egyáltalán nem futottak ki feltartott kézzel a pályára a fehérváriak, meglepve az ellenfelüket, és a 3. percben Laufer Gabriella pontjai után 8-8 állt a villanyújságon. Ezt követően sem tudott ellépni a házigazda, jól menedzselték a játékot a lányok. A negyed hajrájához közeledve aztán megrázta magát a sárga-zöld alakulat, és Böröndy Vivien vezérletével ötpontos előnyt kovácsolt a második játékrészre.

A 13. percben Sinka-Pálinkás Szofi triplája után lett először tízpontos a különbség (39-28), majd közel három percig gólképtelennek bizonyult a DKKA. Aztán Raffay Dóra törte meg a kosárcsendet, mindkét büntetőjét értékesítve, majd egy hármast is beszórt, 46-33. Érezhetően nagyobb sebességre kapcsolt a Sopron, a nagyszünetig zsinórban értékesítve lehetőségeit. Ezáltal egyre jobban leszakadtak a fehérváriak, akik ebben a játékrészben az előzőhöz képest fukarkodtak a pontokkal. A 19. percben pedig már húszra nőtt a differencia, Rokob Zora hárompontosa után, 59-37.         

A nagyszünet sem hozott különösebb változást, a harmadik negyedben a 25. percben dobta Laufer révén első pontjait a DKKA, és ez a folytatás szempontjából döntőnek bizonyult. Egyre jobban kinyílott az olló, ráadásul jött egy újabb kosárcsend fehérvári részről, most négy percig maradt érintetlen a hazaiak kosara, így nem lehetett csodálkozni azon, hogy a záró tíz perc előtt tetemes, 42 pontos előnyben volt a Sopron Basket, 90-48.
Az utolsó negyedben már csökkentett lendületén a hazai együttes, a fehérváriak pedig megpróbálták kozmetikázni az eredményt. Ez annyiban jött össze, hogy ugyan megnyerték a játékrészt, de összességében nem változott az állás, és 41 pontos győzelemnek örülhettek a Hűség városa csapatának szurkolói, 115-74.
Győzelmével a Sopron Basket a tabella éléről várja a következő játéknapot, míg a DKKA az utolsó előtti, 11. helyet foglalja el. A fekete-fehérek legközelebb jövő vasárnap, október 12-én a DVTK vendége lesz.

