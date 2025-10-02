A női tenisz feltörekvő csillagait fogadták a városházán

A 2025-ös év idáig fantasztikusan alakult a Kiskút Tenisz Klub versenyzőinek. A női Szuperliga-döntőjében zsinórban a harmadik éve nem találtak legyőzőre, míg az U16-os és az U18-as korosztályban taroltak. Mind az egyéni, és a páros és a csapatversenyeket is megnyerték.

Cser-Palkovics András a városházán fogadta Kiskút Tenisz Klub játékosait.

Fotó: Szabó Zsolt

A klub játékosait, valamint vezetőit Cser-Palkovics András a fogadás elején egy ajándékcsomagot adott át mindenkinek Az egyesület legjobb játékosai, Udvardy Panna, Stollár Fanny és Tóth Amarissa nem tudott részt venni az eseményen, mert Pekingben és Isztambulban szerepelnek nemzetközi tornán. Ezután gratulált az eddigi remek eredményekhez, majd elmondta, a nyári győzelmek után mindenképpen szerették volna köszönteni a bajnokokat, de a zsúfolt versenynaptár miatt csak most nyílt lehetőség. A jó hangulatú beszélgetésen elárulta, a MET Arénában hamarosan minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy Székesfehérvár a jövőben igen komoly nemzetközi teniszversenyeknek is otthont adjon.

Los Angeles-i olimpiára is kijuthatnak a Kiskút Tenisz Klub legjobbjai

Fehér Tamás csapatmenedzser szerint mindig nagy megtiszteltetés számukra, ha az eredményeik miatt a Városházára jöhetnek. Továbbá elmondta, hogy az egyesület előzőleg megemlített legeredményesebb játékosai akár kvótát szerezhetnek a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokra.