október 2., csütörtök

Petra névnap

13°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tenisz

2 órája

A női tenisz feltörekvő csillagait fogadták a városházán

Címkék#Kiskút Tenisz Klub#tenisz#Cser-Palkovics András#Székesfehérvár#Fehér Tamás

Három egymást követő évben hódították el a női-Szuperliga győzelmet a székesfehérvári tenisz klub feltörekvő teniszezői. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerda délelőtt fogadta a Kiskút Tenisz Klub női játékosait, valamint vezetőit.

Szabó Zsolt
A női tenisz feltörekvő csillagait fogadták a városházán

Zsinórban háromszor nyerte meg a Szuperligát a Kiskút TK

Fotó: Ostorházi Helga / ÖKK

A 2025-ös év idáig fantasztikusan alakult a Kiskút Tenisz Klub versenyzőinek. A női Szuperliga-döntőjében zsinórban a harmadik éve nem találtak legyőzőre, míg az U16-os és az U18-as korosztályban taroltak. Mind az egyéni, és a páros és a csapatversenyeket is megnyerték.

tenisz
Cser-Palkovics András a városházán fogadta Kiskút Tenisz Klub játékosait.
Fotó: Szabó Zsolt

A klub játékosait, valamint vezetőit Cser-Palkovics András a fogadás elején egy ajándékcsomagot adott át mindenkinek Az egyesület legjobb játékosai, Udvardy Panna, Stollár Fanny és Tóth Amarissa nem tudott részt venni az eseményen, mert Pekingben és Isztambulban szerepelnek nemzetközi tornán. Ezután  gratulált az eddigi remek eredményekhez, majd elmondta, a nyári győzelmek után mindenképpen szerették volna köszönteni a bajnokokat, de a zsúfolt versenynaptár miatt csak most nyílt lehetőség. A jó hangulatú beszélgetésen elárulta, a MET Arénában hamarosan minden feltétel adott lesz ahhoz, hogy Székesfehérvár a jövőben igen komoly nemzetközi teniszversenyeknek is otthont adjon.

Los Angeles-i olimpiára is kijuthatnak a Kiskút Tenisz Klub legjobbjai

Fehér Tamás csapatmenedzser szerint mindig nagy megtiszteltetés számukra, ha az eredményeik miatt a Városházára jöhetnek. Továbbá elmondta, hogy az egyesület előzőleg megemlített legeredményesebb játékosai akár kvótát szerezhetnek a 2028-as Los Angeles-i olimpiai játékokra. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu