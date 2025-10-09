Tatabányán léptek pályára három vármegye utánpótlás csapatai

Az eseményen az alábbi eredmények születtek. U16: Fejér-Komárom 0-3, Fejér-Veszprém 0-2, Veszprém-Komárom 1-3. U19: Fejér-Komárom 1-4 Fejér-Veszprém 0-2, Veszprém-Komárom 2-1. A 16 éven aluliaknál a fehérvári együttest Lieber Károly és ifj. Pajor László, míg az U19-ben a szakmai munkát Lacza Albert, Farkas István és Juhász Gábor irányította.

Fejér vármegye U16-os csapata a tatabányai eseményen

Fotó: Horog László

A sorozat lassan másfél évtizede, 2011 május közepe óta zajlik, az első ilyen rendezvényre Bodajkon került sor. A folytatásban fél évente, rotációban következnek az egynapos tornák, mindegyik résztvevő szerepelt már házigazdaként, nem csak a megyeszékhelyeken. Fejér igazgatósága rendezett Székesfehérváron, a Sóstói Stadion edzőpályáin, valamint a Főnix Parkban, de Csákváron, Móron és Martonváráson is. A mostani rendezők döntően Tatabányán, de előfordult, hogy Komáromban, míg a bakonyiak Veszprém mellett bonyolítottak eseményt Ajkán, továbbá a Balaton északi partján, Balatonfüreden és Balatonalmádiban is rúgták a labdát a résztvevők. A következő eseményre 2026 kora tavaszán kerül sor FEjérben, az FVLSZ illetékesei még nem döntöttek a helyszínről.