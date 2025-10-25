Negyed évszázada csoda született – 25 éves lett Szoboszlai Dominik

Huszonöt évvel ezelőtt, 2000. október 25. pontosan ugyanolyan nap volt, mint a többi. Nem úgy a székesfehérvári Szoboszlai családnak, ahol felsírt egy kisgyermek, Dominik. Az újszülött igazán sportos családba született, édesapja, Zsolt futballista volt, majd megalapította Fehérváron a Főnix Gold FC-t. Nem is volt kérdés, hogy az első pillanattól kezdve futballistát nevelnek a kissrácból, aki azóta a világ elitjébe tartozik.

Az ifjú Szoboszlai Dominik

Forrás: Facebook

Huszonöt év, megannyi emlékezetes pillanat, nem csak Szoboszlai Dominiknak

Először talán a 2017-es Eb-selejtezőn figyelhetett fel a világ Szoboszlai Dominik nevére. Az akkor 17 esztendős fiatal óriási gólt ragasztott a norvégok kapujába az utolsó pillanatokban, amellyel biztosította hazánknak az elitkörös részvételt. A nagy gólok aztán névjeggyé váltak a székesfehérvári futballistánál.

A hazai utánpótlásból hamar kikerült a fiatal futballista, hiszen 2017-ben már az osztrák RB Salzburg akadémiáján pallérozódott, majd a salzburgiak fiókcsapatához, az osztrák másodosztályban szereplő FC Lieferinghez került. Tehetsége hamar bizonyossá vált az osztrákok számára is, nem sokára már a Salzburgot erősítette, ahol többször is rendkívül fontos pillanatban szerzett gólt. Részese volt a csapat Bajnokok Ligája szerepléseinek is, gólt szerzett többek között Genk ellen. Nem is volt kérdés, hogy hamarosan egy polccal feljebb kerül és az RB Leipzighoz igazol.

Az első igazi szintmérő, az RB Leipzig

Az első igazi szintmérő a német Bundesliga volt Szoboszlai Dominik számára, mielőtt azonban a Lipcsébe igazolt volna többször is felmerült, hogy más együttes szerződteti. Végül 2020 decemberében pont került az ügy végére, négy és fél évre szóló szerződést írt alá a Gulácsi Pétert és WIlli Orbánt is foglalkoztató csapattal. Egykori edzője, Jesse Marsch úgy fogalmazott a magyar középpályásról: „modernkori David Beckhamként tudom leírni, neki volt képessége egyszerre ívelt és erős lőtt passzokkal ugyanolyan pontosan indítani."

Volt, hogy sérülések hátráltatták, azonban a feladás sosem volt opció a részéről, mindig is céltudatosan haladt előre annak érdekében, hogy előbb-utóbb eljusson arra a szintre, ahova a mentalitása alapján való. Talán a legemlékezetesebb számára a lipcsei időszakából a két Német Kupa-győzelem, de mindenképp idesorolható az a számtalan Bajnokok Ligája mérkőzés is, amelyen rendkívül fontos tapasztalatokat szerzett. Ilyen például az a PSG elleni összecsapás, amikor tizenegyesből szerzett góljával csendre intette a nagy világklasszist, Neymart.