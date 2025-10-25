3 órája
Negyed évszázada csoda született – 25 éves lett Szoboszlai Dominik
Immár elmondható, hogy közelebb jár az 50-hez, mint a születéséhez. Székesfehérvár büszkesége, a magyar válogatott csapatkapitánya, korunk és az elmúlt évtizedek legsikeresebb magyar futballistája, Szoboszlai Dominik 25 éves lett.
Szoboszlai Dominik születésnapját ünnepli ma
Forrás: MN
Huszonöt évvel ezelőtt, 2000. október 25. pontosan ugyanolyan nap volt, mint a többi. Nem úgy a székesfehérvári Szoboszlai családnak, ahol felsírt egy kisgyermek, Dominik. Az újszülött igazán sportos családba született, édesapja, Zsolt futballista volt, majd megalapította Fehérváron a Főnix Gold FC-t. Nem is volt kérdés, hogy az első pillanattól kezdve futballistát nevelnek a kissrácból, aki azóta a világ elitjébe tartozik.
Huszonöt év, megannyi emlékezetes pillanat, nem csak Szoboszlai Dominiknak
Először talán a 2017-es Eb-selejtezőn figyelhetett fel a világ Szoboszlai Dominik nevére. Az akkor 17 esztendős fiatal óriási gólt ragasztott a norvégok kapujába az utolsó pillanatokban, amellyel biztosította hazánknak az elitkörös részvételt. A nagy gólok aztán névjeggyé váltak a székesfehérvári futballistánál.
A hazai utánpótlásból hamar kikerült a fiatal futballista, hiszen 2017-ben már az osztrák RB Salzburg akadémiáján pallérozódott, majd a salzburgiak fiókcsapatához, az osztrák másodosztályban szereplő FC Lieferinghez került. Tehetsége hamar bizonyossá vált az osztrákok számára is, nem sokára már a Salzburgot erősítette, ahol többször is rendkívül fontos pillanatban szerzett gólt. Részese volt a csapat Bajnokok Ligája szerepléseinek is, gólt szerzett többek között Genk ellen. Nem is volt kérdés, hogy hamarosan egy polccal feljebb kerül és az RB Leipzighoz igazol.
Az első igazi szintmérő, az RB Leipzig
Az első igazi szintmérő a német Bundesliga volt Szoboszlai Dominik számára, mielőtt azonban a Lipcsébe igazolt volna többször is felmerült, hogy más együttes szerződteti. Végül 2020 decemberében pont került az ügy végére, négy és fél évre szóló szerződést írt alá a Gulácsi Pétert és WIlli Orbánt is foglalkoztató csapattal. Egykori edzője, Jesse Marsch úgy fogalmazott a magyar középpályásról: „modernkori David Beckhamként tudom leírni, neki volt képessége egyszerre ívelt és erős lőtt passzokkal ugyanolyan pontosan indítani."
Volt, hogy sérülések hátráltatták, azonban a feladás sosem volt opció a részéről, mindig is céltudatosan haladt előre annak érdekében, hogy előbb-utóbb eljusson arra a szintre, ahova a mentalitása alapján való. Talán a legemlékezetesebb számára a lipcsei időszakából a két Német Kupa-győzelem, de mindenképp idesorolható az a számtalan Bajnokok Ligája mérkőzés is, amelyen rendkívül fontos tapasztalatokat szerzett. Ilyen például az a PSG elleni összecsapás, amikor tizenegyesből szerzett góljával csendre intette a nagy világklasszist, Neymart.
Irány a világelit, Liverpoolba igazolt a székesfehérvári csodagyerek
Végül elérkezünk 2023-ba, amikor egy egész ország figyelte azt, hogy végül mi lesz a modernkori „Puskás Ferenc" sorsa, hova igazol az RB Leipzigból. A sajtóban folyamatosan jelentek meg a cikkek arról, hogy hamarosan már a Liverpoolt erősíti Szoboszlai Dominik, ráadásul nem egyszer volt, hogy a gárda akkori vezetőedzője, Jürgen Klopp is elismerően nyilatkozott a tehetségről. Végül 2023. július 2-án megtörtént a hivatalos bejelentés is, amelyből kiderült, a felek 2028-ig szóló megállapodást írtak alá, a liverpooliak pedig 70 millió eurót fizettek a lipcseieknek. A teher pedig óriási lett:
sokan a bukását várták Szoboszlainak, úgy voltak vele, ezt a feladatot nem ugorja majd meg.
A mezszámot tekintve is nagy volt a nyomás Szoboszlai nyakában, hiszen azt a nyolcas mezt kapta meg, amelyet előtte az általa is példaképként tekintett liverpooli legenda, Steven Gerrard viselt.
Azóta eltelt két év, Szoboszlai Dominik folyamatosan szállítja a jobbnál jobb teljesítményeket, a tavalyi idényben pedig révbe is ért Arne Slot irányítása alatt, hiszen megnyerte a Premier League-t a vörösökkel. Még nincs azonban vége ennek a karriernek, fényes üstökösként ragyoghat tovább a futball világelitjében a magyar klasszis, akinek még megannyi célja lehet, mind az életben, mind a futballban.
Csodálatos környezet, szerető feleség, imádnivaló kislány
Valljuk be, mindahhoz, hogy egy ilyen karrier összejöhessen elengedhetetlen a megfelelő háttér, a támogató emberek és a nagyszerű közösség. Szoboszlai Dominiknak mondhatjuk mindez megadatott, ráadásul az életben is úgy tűnik, hogy révbe ért. Szerető feleségével, Buzsik Borkával 2025 márciusában kötötték össze életüket, nyáron pedig megszületett a válogatott középpályás egyetlen szemefénye is, a kislánya.
Akármerre megy, Szoboszlai Dominikra példaképként tekintenek a fiatalok, legyen szó hazánkról vagy külföldről. S bár a hírnév utolérte a klasszist, a mai napig tudja azt, hogy honnan indult és, ha éppen Csákváron bukkan fel és aláírásokat kell osztogatnia, akkor is nagy örömmel teszi azt, hiszen tudja, ezzel is boldoggá teszi azokat a gyermekeket akik rajonganak érte.
Egy nagy cél, a világbajnokság
Szoboszlai Dominik szeme előtt sok cél lebeghet, szinte biztos, hogy szeretne egy Bajnokok Ligája-győzelmet, biztos örülne még több Premier League bajnoki címnek, vagy akár egy legenda státusznak Liverpoolban, ahol az elmúlt időszak alapján akár a csapatkapitányi karszalagot is megkaphatja. Van azonban egy sokkal nagyobb cél, amit szinte biztos, hogy az első helyre tenne: csapatkapitányként kivezetni a magyar válogatottat a 2026-os világbajnokságra.
Az esély minderre adott, hiszen nagyszerűen teljesítenek eddig a fiúk a vb-selejtezőben, Szoboszlai Dominik igazi vezéregyéniség, és habitusával, mentalitásával sokat hozzátesz a teljesítményhez. Neki egyedül ez nem sikerülhet, kell hozzá a csapat, azonban hosszú idő után úgy érződik, hogy minderre most lehet a legnagyobb esély. Addig is nézzük meg az eddigi talán legnagyobb gólját címeres mezben a törökök ellen, valamint azt a pillanatot, amikor kilőtte hazánkat a 2020-as Európa-bajnokságra.
Zárásként, Szoboszlai Dominik születésnapján kívánunk minden jót, Isten éltesse sokáig, és köszönjük neki azt a rengeteg szép emléket amit az elmúlt években adott nekünk, magyaroknak.