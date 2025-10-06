Sokak szerint botrányos öltözékben jelent meg Szoboszlai Dominik egy eseményen – videó

Mozgalmas napokat tudhat maga mögött Szoboszlai Dominik. Szombat délután még Londonban kezdőként lépett pályára a Chelsea elleni rangadón, majd szinte azonnal repülőre szállt, és másnap már Budapesten vett részt egy eseményen a Puskás Arénában, ahol többek között dekázással szórakoztatta az egybegyűlteket. A TikTokra kikerült több videó is, ahol a kommentelők most nem a haját vették célkeresztbe, hanem az öltözékébe kötöttek bele.

Szoboszlai Dominik stílusába kötöttek bele a kommentelők

Fotó: Kricskovics Antal

Szoboszlai Dominik nadrágja váltott ki nemtetszést többekben

Szoboszlain egy nagyon bő szabású fekete nadrág volt, amely sok embernek szúrt szemet. A rajongói természetesen megvédték a székesfehérvári születésű középpályást, mondván neki ez a stílusa, így szokott máskor is öltözködni. A videót, amelyben a kérdéses nadrág is látszik, IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.

A Puskás Aréna után rögtön Csákvárra vezetett az útja, ahol megtekintette ahogyan barátja, Dencinger Norbert játékát a hazai csapatban a Békéscsaba elleni találkozón. Dominik a lefújást követően kedélyesen aláírásokat osztogatott, valamint a rajongóknak lehetőségük volt közös fényképet készíteni vele. Erről videó is készült, amely IDE KATTINTVA elérhető.