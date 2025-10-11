október 11., szombat

GoalTalk Podcast: Hány pontot szerez a magyar válogatott?

Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszélgetett a GoalTalk Podcast második évad hetedik epizódjában. Ezúttal a magyar válogatott volt terítéken, amelyre két vb-selejtező mérkőzés vár a következő napokban. Szoboszlai Dominikék számára kulcsfontosságú, hogy szombaton diadalmaskodjanak.

Feol.hu

A magyar labdarúgó-válogatott Örményországgal és Portugáliával csap össze a vb-selejtezőben. A GoalTalk Podcast hetedik adásában Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszégetett Szoboszlai Dominikék esélyeiről.

Szoboszlai Dominik vezetheti győzelemre a magyar válogatottat?
Szoboszlai Dominik mellett ki lehet kulcsfigura?

Szoboszlai Dominik mellett ki lehet kulcsfigura?

Marco Rossi több kulcsemberrel sem számolhat az Örményország elleni mérkőzésen, Sallai Roland, Varga Barnabás és Dibusz Dénes sem áll a mester rendelkezésére. Az adás során kitértünk arra is, hogy ebben a megtépázott válogatottban a csapatkapitány mellett kivel számolhatunk kulcsfiguraként, emellett azt is megvitattuk, hány ponttal lehetnénk elégedettek a két összecsapás után.

A magyar válogatott először szombaton 18 órától Örményországot fogadja, majd három nappal ésőbb Portugáliába utazik. 

A magyar válogatott programja

2025. október 11. 18 óra, Magyarország–Örményország

2025. október 14. 20.45 óra, Portugália–Magyarország

 

