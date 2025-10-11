GoalTalk Podcast: Hány pontot szerez a magyar válogatott?

A magyar labdarúgó-válogatott Örményországgal és Portugáliával csap össze a vb-selejtezőben. A GoalTalk Podcast hetedik adásában Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszégetett Szoboszlai Dominikék esélyeiről.

Szoboszlai Dominik vezetheti győzelemre a magyar válogatottat?

Szoboszlai Dominik mellett ki lehet kulcsfigura?

Marco Rossi több kulcsemberrel sem számolhat az Örményország elleni mérkőzésen, Sallai Roland, Varga Barnabás és Dibusz Dénes sem áll a mester rendelkezésére. Az adás során kitértünk arra is, hogy ebben a megtépázott válogatottban a csapatkapitány mellett kivel számolhatunk kulcsfiguraként, emellett azt is megvitattuk, hány ponttal lehetnénk elégedettek a két összecsapás után.

A magyar válogatott először szombaton 18 órától Örményországot fogadja, majd három nappal ésőbb Portugáliába utazik.

A magyar válogatott programja

2025. október 11. 18 óra, Magyarország–Örményország

2025. október 14. 20.45 óra, Portugália–Magyarország