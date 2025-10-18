Hajszálon múlt Szoboszlai Dominik élete – megszólalt az orvos

Nem is olyan régen megjelent a „Szoboszlai-sztori" könyv, melyben Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja meséli el a saját szemszögéből fia történetét Kálnoki-Kis Attila szerző segítségével. A karrier mellett rengeteg érdekes, személyes történet is bekerült a könyvbe, ilyen az is, amely során kiderül: egy hajszálon múlt a liverpooli futballsztár élete.

Ha a szülők nem kitartóak, akkor Szoboszlai Dominik ma nem lehetne a válogatott csapatkapitánya

Fotó: Dömötör Csaba

Egy természetgyógyásznak köszönheti az életét Szoboszlai Dominik

Felfoghatatlan érzés, amikor egy éppen várandós édesanyával közlik, el kell vetetnie a gyermekét, mert kockázattal járna az, ha megszülné. Ez a mondat hangzott el Szoboszlai Dominik születése előtt is egy pécsi orvos szájából, amikor a futballista édesanyja, Németh Zsanett a nefrológusával beszélt – írja a bama.hu. Mint Szoboszlai Zsolttól kiderül, Zsanett súlyos vese problémákkal küzdött, sokízületi gyulladást diagnosztizáltak nála, amely valamennyi belső szervére kiterjedt.

„Mikor lesz nagyobb esélyem arra, hogy normális gyereket szülök, ha nem most, amikor két éve tünetmentes vagyok, nem szedek gyógyszereket, és a baba egyből megfogant? Az orvos némi töprengés után elismerte, Zsani az előző évek kálváriája után most van a legjobb állapotban arra, hogy anya legyen" – idézi a könyv Szoboszlai Zsoltot, aki azt is elárulta, hogy 2000. április 22-én szűk családi körben házasodtak össze feleségével, aki egy természetgyógyász segítségével épült fel.

Végül az orovosok nem engedték a fehérvári szülést, hanem a SOTE nőgyógyászati osztályára utalták be, hogy az utolsó napokat ott töltse megfigyelésen az anyuka.

Szoboszlai Dominik ma már csak egy rossz emlékként pillanthat erre vissza

A székesfehérvári fiatal aztán tudatos nevelésének köszönhetően sztár lett, most pedig a lábai előtt hever a világ. A legfrissebb értékek szerint ráadásul tovább nőtt a piaci ára, hiszen a transfermarkt.de már 85 millió euróra taksálja az eddigi 80 helyett. Mindeközben boldog házasságban él feleségével, Buzsik Borkával, akivel közösen nevelik kislányukat.