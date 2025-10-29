október 29., szerda

Labdarúgás

55 perce

Szoboszlai Dominik nélkül lesöpörték a Liverpoolt

A Liverpool 3-0-ra kikapott a Crystal Palace ellen az Angol Ligakupában. Szoboszlai Dominik keretbe sem került, Kerkez Milos a kezdőcsapatban, míg Pécsi Ármin a kispadon foglalhatott helyet.

Feol.hu

A Liverpool finoman szólva sincs jó formában, az elmúlt hetekben sorra vesztette el mérkőzéseit. A vörösök játékában egyetlen kiemelkedő játékos volt, aki olyan volt a szurkolóknak, mint az alagút végi fény. Az angol sajtó és a helyi szurkolók az utóbbi időben kiemelik, egyedül a magyar középpályásra nem lehet panasz. Arne Slot a Crystal Palace elleni Angol Ligakupa-mérkőzésre alaposan felforgatta csapata keretét, legnagyobb sztárjait kihagyta, Szoboszlai Dominik még a meccskeretbe sem került be. Magyarból azért így sem volt hiány, hiszen a kezdők között helyt kapott Kerkez Milos, valamint a kispadra leülhetett Pécsi Ármin. 

Szoboszlai Dominik nélkül a Crystal Palace 3-0-ra legyőzte a Liverpoolt.
Szoboszlai Dominik nélkül nem működött a csapat

Ugyan nem a magyar válogatott csapatkapitánya volt az egyetlen akit kihagyott a holland mester, többek között Mohamed Szaláh, Virgil van Dijk, Alexander Isak és Hugo Ekitike sem került be a keretbe. Azonban a csapa játéka az elmúlt hetekben velük is döcögős volt, akit nem lehetett kihagyni az Szoboszlai volt, hiszen remek passzaival, pontos letámadásával a Premier League címvédőjének motorja volt. Enélkül a motor nélkül pedig nem indult be a gépezet, a csapatnak elvétve voltak csak helyzetei, hiányzott az a személy aki kulcspasszaival előre lendíti a támadásokat, így a Crystal Palace végig kénye-kedve szerint alakította a meccsképet. Az első félidő végén Ismaila Sarr kétszer is beköszönt, ezzel eldöntve a lényegi kérdéseket, 0-2. A találkozó végén Amara Nallot kiállította a játékvezető a Liverpoolból, az emberhátrányban lévő vörösök pedig kaptak egy újabb gólt, ezt Yeremy Pino juttatta a hálóba, ezzel kialakítva a 0-3-as végeredményt. 

 

 

