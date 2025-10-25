Ki ellen debütált PL-ben és mi a kedvenc étele? – a nagy Szoboszlai-kvíz

Szoboszlai Dominik az elmúlt években megannyi örömet okozott a magyar szurkolóknak, akik elég jól ismerhetik pályafutását. Vajon olvasóink is így vannak ezzel? Most megtudhatják!

A nagy kérdés: mikor jelentette be Szoboszlai, hogy apa lesz?

Forrás: MW

Ez a te lehetőséged, ha mindent tudsz Szoboszlairól!

A kvízben szóba kerül Szoboszlai Dominik nevelőklubja, édesapjának neve, de az is, hogy mi a sztárfutballista kedvenc étele. Mindenre tudja a választ?