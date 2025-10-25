Mennyire ismered?
14 perce
Ki ellen debütált PL-ben és mi a kedvenc étele? – a nagy Szoboszlai-kvíz
Ma ünnepli 25. születésnapját a világsztár. Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban ennek apropóján elhoztunk egy kis kvízt, hogy teszteljük olvasóink tudását.
Szoboszlai Dominik az elmúlt években megannyi örömet okozott a magyar szurkolóknak, akik elég jól ismerhetik pályafutását. Vajon olvasóink is így vannak ezzel? Most megtudhatják!
Ez a te lehetőséged, ha mindent tudsz Szoboszlairól!
A kvízben szóba kerül Szoboszlai Dominik nevelőklubja, édesapjának neve, de az is, hogy mi a sztárfutballista kedvenc étele. Mindenre tudja a választ?
1.
Hol nevelkedett Szoboszlai Dominik?
2.
Melyik volt az első nagyobb külföldi csapata?
3.
Hogy hívták Szoboszlai Dominik barátnőjét a salzburgi időszakában?
4.
Mi Szoboszlai Dominik kedvence étele?
5.
Mikor vette feleségül kedvesét, Buzsik Borkát?
6.
Mikor és hogyan jelentette be Szoboszlai Dominik, hogy apa lesz?
7.
Hány évvel fiatalabb Szoboszlai Dominik testvére?
8.
Mikor és ki ellen debütált a Premier League-ben?
9.
Mit csinált az Eb-re való kijutás után Szoboszlai Dominik?
10.
Hogy hívják Dominik édesapját?
