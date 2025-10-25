október 25., szombat

Nem jött ki a lépés

30 perce

Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a születésnapján, azonban ez sem volt elég a pontszerzéshez

A Liverpool egyre mélyebb gödörben a bajnokságban. Szoboszlai Dominik születésnapján gólpasszt adott a Brentford ellen, azonban csapata pont nélkül távozott Londonból

Feol.hu

A Liverpool gödörbe került az elmúlt hetekben, amelyből úgy tűnt a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája győzelemmel kimászott a csapat, azonban ez korán sincs így. Szoboszlai Dominikék úgyfent botlottak a bajnokságban. 

Hiába a mesteri Szoboszlai előkészítés, nem szerzett pontot a Pool

A Liverpool a Brentford lleni találkozót megelőzően sem büszkélkedhetett szép eredményekkel az elmúlt időszakban, hiszen a Crystal Palace, a Chelsea és a Manchester United ellen is kikapott, így már sorozatban három vereségnél járt. 

A kezdés nem sikerült jól Arne Slot legénységének, hiszen a Brentford Dango Outtara góljával már az 5. percben előnybe került, amit Kevin Schade duplázott meg a 45. percben. Úgy tűnt a Premier League címvédője kétgólos hátrányban vonul szünetre, azonban ekkor jött Kerkez Milos, aki megszerezte első gólját a Liverpool mezében, 2-1

A fordulást követően próbált egalizálni a Pool, de a hazaiak remekül védekeztek, majd büntetőhöz jutottak a 60. percben, amit Igor Thiago értékesített, 3-1. A holland mester rögtön reagált erre, a következő percekben négy friss mbert is hozott a pályára, viszont sokat elárul, hogy Szoboszlai Dominik maradt a pályán, aki végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, újfent csapata fénypontja volt. A 89. percben mesterien tett középre egy labdát, amit Mohamed Szaláh értékesített, így gólpasszal ünnepelhette születésnapját, azonban ez úgy sem ért pontot, hogy a játékvezető több mint 10 perc ráadást engedett. A Liverpool így sorozatban negyedjére is kikapott a bajnokságban és már csak a tabella hatodik helyén áll.

Brentford–Liverpool 3-2 (2-1)

 

