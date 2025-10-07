Több százmilliót érő luxusautót villantott Szoboszlai Dominik – videó

Nem mindennapi autóval közlekedik magyarországi látogatásai során Szoboszlai Dominik. A legfrissebb információk alapján Angliában "munkásautónak" egy extrák szerint akár 170 millió forintba is kerülő, Bentley Bentayga SUV-t használ. Idáig azonban csak egyetlen beltérről készült Instagram-történetet osztott meg az autóról, így azt sem tudni, hogy a benzines, dízel, vagy a plug-in hibrid változatot hajtja a Liverpool játékosa. A választása némiképpen érthető, hiszen a tágas terepjáró igen elegáns dizájnjával, és hatalmas méretével ki tudja szolgálni felesége, Buzsik Borka és kislánya igényeit is. Viszont mikor hazatér az országba, az esetek többségében egy igen ritka, és különleges sportautóval jár Szoboszlai.

Szoboszlai Dominik gyerekkori barátját, Dencinger Norbertet látogatta meg Csákváron.

Fotó: Kricskovics Antal

Egy Lamborghini Revuelto volánja mögött érkezett meg Szoboszlai Dominik Csákvárra

Az olasz luxusautó-gyártó ezzel a modellel váltotta le az Aventadort 2023-ban. A szívó, 6,5 literes, V12-es, plug-in hibrid hajtású autó nagyjából ezer lóerőre képes, végsebessége gyárilag 350 km/h, a 0-100-as sprintet pedig 2.5 másodperc alatt teszi meg. Érdekesség, hogy eredetileg a híres üzletember, Jákob Zoltán autója lett volna ez a példány, ám végül nem vette át, így Dominikhez került. Az autó induló ára extrák nélkül 195 millió forint.

Igen sokan megbámulták a Revueltót Csákváron.

Fotó: Kricskovics Antal

Csákvári látogatása során a mérkőzés végén át kellett állnia egy másik parkolóhelyre, így sokak örömére be is indította az autó. Az autó V12-es hangját mindenki csodálattal hallgatta, valamint elképzelhető, hogy nem hagyományos benzint tankol a Lamborghinibe, ugyanis a motor elindítását követő néhány másodperc után rögtön érezni lehetett a versenybenzin jellegzetes szagát, amelyet csak három helyen lehet tankolni az országban.

A Lamborghini és a Bentley mellett van még egy autója, egy Mercedes G-osztály ,amellyel szintén itthon közlekedik, ha esetleg valamivel praktikusabb autóra van szüksége.