Rémálom

19 perce

Szoboszlai Dominik karrierje mélypontján

Botrányos formában a Liverpool. Szoboszlai Dominik elárulta, sosem élt még át hasonló mélypontot.

Feol.hu

Hogyan lehet Szoboszlai Dominik mélyponton, amikor a világ egyik legjobb klubjában kezdőjátékos?

Szoboszlai Dominik olyan pillanatokat él át, amit eddig még soha
Forrás: liverpoolfc.com

Szoboszlai Dominikék botrányosan teljesítenek

Az utóbbi hetekben valami megtört Liverpoolban, a csapat sorra veszíti el a találkozókat. Szoboszlai Dominik ennek kapcsán elárulta, vele ilyen még nem fordult elő profi pályafutása során.

Azt hiszem, az én karrieremben még sosem fordult elő, de a többiekében sem nagyon, hogy zsinórban négy meccset elveszítsünk

– emelte ki a magyar válogatott csapatkapitánya. 

A Premier League címvédőjének szezonja szeptember végéig nagyon jól alakult, a bajnokságban az első öt fordulóban egyaránt diadalmaskodott, míg a Bajnokok Ligája főtáblát is győzelemmel kezdte az Atlético Madrid ellen, majd a Southampton elleni Ligakupa találkozón is tovább jutott. Arne Slot legénysége többször is a meccsek végén mentette meg remek sorozatát. Az első pofon szeptember 27-én a Crystal Palace ellen jött, ahol Eddie Nketiah 90+7. percben lőtt góljával nyerek a londoniak. Ez akkor még csak egy egyszer botlásnak tűnt a vörösök szurkolóinak, azonban nagyon nem így alakult. A Bajnokok Ligájában a Sallai Rolanddal felálló Galatasaray ellen 1-0-ra maradt alul a Liverpool, amit ezt követően a Chelsea is legyőzött 2-1-re. A válogatott szünet után az idényt botrányosan kezdő Manchester United ellen léptek pályára, a meccset Rúben Amorim legénysége 2-1-re megnyerte, így a Liverpool a legutóbbi négy tétmeccsét egyaránt elveszítette. A vörös ördögök elleni blamát Szoboszlai Dominik kislánya is  helyszínen tekintette meg édesanyja, Buzsik Borka társaságában.

A Bajnokok Ligájában jöhet a várva-várt fordulat?

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató regnáló angol bajnok szerdán az Eintracht Frankfurt otthonába látogat, ahol szeretné megtörni borzalmas sorozatát.

Szerdán megmutatjuk, hogyan reagálunk a vereségekre. Ha keményen dolgozol, a szerencse is a te oldaladra áll

– nyilatkozta Szoboszlai Dominik. 

Különleges meccs vár Szoboszlai csapattársára

Ez különleges mérkőzés lesz Hugo Ekitikének, aki a korábbi klubja otthonában léphet pályára. Talán két idény után nem mondhatjuk őt frankfurti legendának, de biztos nagyon szeretik őt és ő is a klubot. Csodálatos érzés lehet visszamenni, remélhetőleg nekünk segít szerdán és nem nekik

– emelte ki viccesen Szoboszlai Dominik.

Bajnokok Ligája alapszakasz 3. forduló

Eintracht Frankfurt–Liverpool, 21 órától

 

