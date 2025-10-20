Szoboszlai Dominik kislánya saját szemével láthatta apja bukását

Vasárnap este rangadó várt Szoboszlai Dominikékra, akik a Manchester Unitedet fogadták a Premier League 8. fordulójában. A válogatott szünet előtt a Liverpool egymás után háromszor is kikapott, így különösen fontos lett volna, hogy megtörje ezt a negatív sorozatot.

Szoboszlai Dominikék hazai pályán buktak el a Manchester United ellen

Forrás: Nemzeti Sport

Szoboszlai Dominik családja a helyszínen drukkol, azonban ez sem segített

Buzsik Borka az instagram oldalán osztott meg 24 órán át elérhető történetet, amelyben kislányával látható az Anfielden. A magyar válogatott csapatkapitánya a kezdő tizenegyben kapott szerepet, csapata egyik legjobbja volt, rengeteg szép passzt osztott ki, azonban a támadógépezet nem akart összeállni. A United már a 2. percben megszerezte a vezetést, így Arne Slot tanítványai rohanhattak az eredmény után, 0-1.

A címvédőnél a második félidőben többször is cserére szánta el magát a vezetőedző, amely úgy tűnt meghozza az átütést, ugyanis a 78. percben a csereként beszálló Federico Chiesa készítette elő Cody Gakpo egyenlítését, 1-1. A Pool sokkal jobban játszott, rengeteg helyzetet dolgozott ki, azonban ellenfele jól tartotta magát, a remek védekezésnek meg is lett az eredménye, hiszen a 84. percben Harry Maguire bólintott a kapuba, ezzel eldöntve a rangadót, 1-2.

A Liverpool Manchester United drámai utolsó perceket hozott, de több gól már nem született.

Szoboszlai Dominik kislánya bár élőben tapasztalhatta meg egy igazi derbi hangulatát, édesapjáék pont nélkül maradtak.