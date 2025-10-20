október 20., hétfő

Szomorú pillanatok

Szoboszlai Dominik kislánya saját szemével láthatta apja bukását

Címkék#Buzsik Borka#Szoboszlai Dominik#Liverpool#Manchester United

A Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett el a Manchester United ellen a Premier League 8. fordulójában. A rangadót Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka és kislánya is a helyszínen tekintette meg.

Feol.hu

Vasárnap este rangadó várt Szoboszlai Dominikékra, akik a Manchester Unitedet fogadták a Premier League 8. fordulójában. A válogatott szünet előtt a Liverpool egymás után háromszor is kikapott, így különösen fontos lett volna, hogy megtörje ezt a negatív sorozatot. 

Szoboszlai Dominikék hazai pályán buktak el a Manchester United ellen
Forrás:  Nemzeti Sport

Szoboszlai Dominik családja a helyszínen drukkol, azonban ez sem segített

Buzsik Borka az instagram oldalán osztott meg 24 órán át elérhető történetet, amelyben kislányával látható az Anfielden. A magyar válogatott csapatkapitánya a kezdő tizenegyben kapott szerepet, csapata egyik legjobbja volt, rengeteg szép passzt osztott ki, azonban a támadógépezet nem akart összeállni. A United már a 2. percben megszerezte a vezetést, így Arne Slot tanítványai rohanhattak az eredmény után, 0-1

A címvédőnél a második félidőben többször is cserére szánta el magát a vezetőedző, amely úgy tűnt meghozza az átütést, ugyanis a 78. percben a csereként beszálló Federico Chiesa készítette elő Cody Gakpo egyenlítését, 1-1. A Pool sokkal jobban játszott, rengeteg helyzetet dolgozott ki, azonban ellenfele jól tartotta magát, a remek védekezésnek meg is lett az eredménye, hiszen a 84. percben Harry Maguire bólintott a kapuba, ezzel eldöntve a rangadót, 1-2

A Liverpool Manchester United drámai utolsó perceket hozott, de több gól már nem született.

Szoboszlai Dominik kislánya bár élőben tapasztalhatta meg egy igazi derbi hangulatát, édesapjáék pont nélkül maradtak. 

 

 

