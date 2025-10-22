október 22., szerda

Labdarúgás

1 órája

Szoboszlai Dominik elképesztő, ismét varázsol

Címkék#Bajnokok Ligájában#Eintracht Frankfurt#Szoboszlai Dominik#Liverpool

A Liverpool alaposan kitömi az Eintracht Frankfurtot. Szoboszlai Dominik az első félidőben gólpasszt osztott ki, majd be is köszönt.

Kelemen Kornél

A Liverpool úgy tűnik a Bajnokok Ligájában egy kiütéses győzelemmel töri meg borzalmas sorozatát, hiszen 5-1-re vezet az Eintracht Frankfurt otthonában. Szoboszlai Dominik csapata egyik legjobbja

Szoboszlai Dominik bevette a Frankfurt kapuját
Forrás:  Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik varázsol Frankfurtban

A találkozó első félidejének végén a magyar válogatott csapatkapitánya kiosztott egy gólpasszt Ibrahim Konaténak. A második játékrész közepén pedig ő maga is beköszönt. A futball adatokkal foglalkozó Sofascore-on Szoboszlai csapata legjobbja, a maga 8,5-ös értékelésével.

 

