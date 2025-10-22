Szoboszlai Dominik elképesztő, ismét varázsol

A Liverpool úgy tűnik a Bajnokok Ligájában egy kiütéses győzelemmel töri meg borzalmas sorozatát, hiszen 5-1-re vezet az Eintracht Frankfurt otthonában. Szoboszlai Dominik csapata egyik legjobbja

Szoboszlai Dominik bevette a Frankfurt kapuját

Forrás: Magyar Nemzet

A találkozó első félidejének végén a magyar válogatott csapatkapitánya kiosztott egy gólpasszt Ibrahim Konaténak. A második játékrész közepén pedig ő maga is beköszönt. A futball adatokkal foglalkozó Sofascore-on Szoboszlai csapata legjobbja, a maga 8,5-ös értékelésével.