Szoboszlai Dominik csoda a Bajnokok Ligájában

A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray magabiztosan 3-1-re verte a Bodö/Glimtet. A magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet, ahogy mostanában oly sokszor, újfent jobbhátvédként szerepelt, amely szerepör Szoboszlai Dominik számára sem ismeretlen. Sallai Roland bár nem osztott ki gólpasszt és nem talált a kapuba, ennek ellenére csapata egyik legjobbja volt.

Forrás: Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik csodát tett

Az Eintracht Frankfurt–Liverpool találkozó kiütses 1-5-ös végeredménnyel zárult. Ahogyan arról már mérkőzés közben beszámoltunk, a magyar válogatott csapatkapitánya remekelt. Szoboszlai Dominik csapata motorjaként funkcionált, az első félidőben Ibrahim Konaténak osztott ki egy gólpasszt, majd a második etapban ő maga is bevette a kaput. A középpályáról indult meg, majd egy óriási nagy gólt ragasztott a bal alsó sarokba, amivel beállította a végeredményt. Rengeteg passzal segítette a vörösök támadásait, emellett a letámadásban is fontos volt.