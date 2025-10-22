október 22., szerda

Hihetetlen teljesítmény

55 perce

Szoboszlai Dominik csoda a Bajnokok Ligájában

Címkék#liverpool#Galatasaray#Bajnokok Ligája#Sallai Roland#Szoboszlai Dominik

Szerda este két magyar játékos is győzelemhez segítette csapatát a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland is csapata egyik legjobbja volt.

Kelemen Kornél

A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray magabiztosan 3-1-re verte a Bodö/Glimtet. A magyar válogatott játékos a kezdőcsapatban kapott helyet, ahogy mostanában oly sokszor, újfent jobbhátvédként szerepelt, amely szerepör Szoboszlai Dominik számára sem ismeretlen. Sallai Roland bár nem osztott ki gólpasszt és nem talált a kapuba, ennek ellenére csapata egyik legjobbja volt. 

Szoboszlai Dominik újfent varázsolt
Szoboszlai Dominik újfent varázsolt
Forrás:  Magyar Nemzet

Szoboszlai Dominik csodát tett

Az Eintracht Frankfurt–Liverpool találkozó kiütses 1-5-ös végeredménnyel zárult. Ahogyan arról már mérkőzés közben beszámoltunk, a magyar válogatott csapatkapitánya remekelt. Szoboszlai Dominik csapata motorjaként funkcionált, az első félidőben Ibrahim Konaténak osztott ki egy gólpasszt, majd a második etapban ő maga is bevette a kaput. A középpályáról indult meg, majd egy óriási nagy gólt ragasztott a bal alsó sarokba, amivel beállította a végeredményt. Rengeteg passzal segítette a vörösök támadásait, emellett a letámadásban is fontos volt.

 

