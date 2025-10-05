Szoboszlai Dominik máris hazatért Fejérbe – nem akárhol tűnt fel a középpályás

Alig 24 óra telt csak el a Chelsea-Liverpool találkozó óta, ahol Szoboszlai Dominik kezdőként lépett pályára a londoniak elleni rangadón, máris egy NB II-es mérkőzés lelátóján tűnt fel a székesfehérvári születésű középpályás.

Szoboszlai Dominik Csákvárra látogatott

Fotó: Kricskovics Antal

Egyik barátját látogatta meg Csákváron Szoboszlai Dominik

A Liverpool légiósa jó viszonyt ápol a Csákvár egyik játékosával, Dencinger Norberttel, így talán nem is annyira meglepő, hogy egyik első útja az Aqvital FC Csákvár-Békéscsaba 1912 Előre találkozóra vezetett, ahol megtekintette barátját munka közben. A szurkolók a félidei szünetben természetesen azonnal megrohamozták Dominikot, aki kedélyesen elbeszélgetett mindenkivel, és számos aláírást adott, és természetesen rengeteg közös kép is készült vele.