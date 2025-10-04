Szoboszlai Dominik olyat tett, amit a magyarok rémálmukban látnak

Toldozott-foldozott, de csúcsrangadót játszottak a Premier League-ben, hiszen Liverpool–Chelsea mérkőzést rendeztek a Stamford Bridgen. Egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, mindkét együttest sérülések hátráltatták, amely leginkább a védelmeket érintette. A londoniaknak több kezdő középhátvédjük is hiányzott, Levi Colwill és Tosin Adarabioyo is a maródiak sorá erősíti, míg Trevoh Chalobah eltiltását töltötte. Szoboszlai Dominikéknak is jutottak hiányzók, Alisson Becker a legfontosabb hiányzó, de Jeremy Frimpong is a kispadon kapott csak helyet.

Szoboszlai Dominik majdnem tragikus hőssé vált

Forrás: Magyar Nemzet

Bombagóllal kerültek bajba Szoboszlai Dominikék

A Chelsea remekül kezdte a mérkőzést, talán kissé meg is lepte Arne Slot legénységét, aminek a 14. percben meg is lett az eredménye, ekkor Moises Caicedohoz került a labda, aki többször is állított rajta, majd elemi erővel bombázott a jobb felső sarokba, 1-0. Bár a találatot követően magukra találtak a vörösök, amelynek kezdőjében Szoboszlai mellett Kerkez Milos is helyet kapott. A Liverpool is alakított ki helyzeteket, Alexander Isak is megszerezhette volna első gólját, de több találat már nem esett a játékrészben.