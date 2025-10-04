1 órája
Szoboszlai Dominik olyat tett, amit a magyarok rémálmukban látnak
Rangadót rendeztek a Premier League-ben, a Liverpool a Chelsea otthonában lépett pályára. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, azonban közben olyat tett, amitől a magyar szurkolók rettegnek.
Toldozott-foldozott, de csúcsrangadót játszottak a Premier League-ben, hiszen Liverpool–Chelsea mérkőzést rendeztek a Stamford Bridgen. Egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, mindkét együttest sérülések hátráltatták, amely leginkább a védelmeket érintette. A londoniaknak több kezdő középhátvédjük is hiányzott, Levi Colwill és Tosin Adarabioyo is a maródiak sorá erősíti, míg Trevoh Chalobah eltiltását töltötte. Szoboszlai Dominikéknak is jutottak hiányzók, Alisson Becker a legfontosabb hiányzó, de Jeremy Frimpong is a kispadon kapott csak helyet.
Bombagóllal kerültek bajba Szoboszlai Dominikék
A Chelsea remekül kezdte a mérkőzést, talán kissé meg is lepte Arne Slot legénységét, aminek a 14. percben meg is lett az eredménye, ekkor Moises Caicedohoz került a labda, aki többször is állított rajta, majd elemi erővel bombázott a jobb felső sarokba, 1-0. Bár a találatot követően magukra találtak a vörösök, amelynek kezdőjében Szoboszlai mellett Kerkez Milos is helyet kapott. A Liverpool is alakított ki helyzeteket, Alexander Isak is megszerezhette volna első gólját, de több találat már nem esett a játékrészben.
Szoboszlai Dominik a magyarok rémálmát idézte elő
A második félidőben magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az angol bajnokság címvédője, fokozatosan beszorította ellenfelét a kapuba, ezt a 63. percben Cody Gakpo ki is használta. Isak vett le szép mozdulattal egy beadást, amely a holland támadó elé került, aki azt a hálóba bombázta, 1-1. A Pool ezt követően is igyekezett tartani a nyomást, azonban a Chelsea ismét kezdett egyre aktívabb lenni, a csapatok helyzetei egymást követték. A 79. percben Szoboszlai Dominik sárga lapot kapott durvaságért, amelynek láttán a magyar szurkolók szeme előtt megjelenhetett egy rémálomszerű kép, hiszen ha a középpályás a magyar labdarúgó válogatott soron következő mérkőzésén besárgul, akkor eltiltják a vb-selejtező 4. fordulójától, amikor is Portugália látogat Marco Rossi legénysége.
Szoboszlaiék összeomlottak a végén
A 90+1. percben Enzo Fernandez kerülte meg Szoboszlait, majd fejelt kapura, azonban a próbálkozás a kapufán csattant, így a magyar játékos megúszta a bűnbak szerepét. A Liverpool is alakított ki helyzeteket a ráadásban, de a slusszpoén a hazaiaké volt, hiszen Estevao Willian első PL-góljával otthon tartotta a három pontot a Chelsea, így Szoboszlai Dominik kislánya és felesége, Buzsik Borka csalódott lehetett, a Pool pont nélkül távozott Londonból.
