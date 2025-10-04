október 4., szombat

Ferenc névnap

11°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Libabőr

1 órája

Szoboszlai Dominik olyat tett, amit a magyarok rémálmukban látnak

Címkék#rémálom#Buzsik Borka#Premier League#Szoboszlai Dominik#Chelsea#Liverpool

Rangadót rendeztek a Premier League-ben, a Liverpool a Chelsea otthonában lépett pályára. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, azonban közben olyat tett, amitől a magyar szurkolók rettegnek.

Feol.hu

Toldozott-foldozott, de csúcsrangadót játszottak a Premier League-ben, hiszen Liverpool–Chelsea mérkőzést rendeztek a Stamford Bridgen. Egyik csapatnak sem volt könnyű dolga, mindkét együttest sérülések hátráltatták, amely leginkább a védelmeket érintette. A londoniaknak több kezdő középhátvédjük is hiányzott, Levi Colwill és Tosin Adarabioyo is a maródiak sorá erősíti, míg Trevoh Chalobah eltiltását töltötte. Szoboszlai Dominikéknak is jutottak hiányzók, Alisson Becker a legfontosabb hiányzó, de Jeremy Frimpong is a kispadon kapott csak helyet. 

Szoboszlai Dominik majdnem tragikus hőssé vált
Szoboszlai Dominik majdnem tragikus hőssé vált
Forrás: Magyar Nemzet

Bombagóllal kerültek bajba Szoboszlai Dominikék

A Chelsea remekül kezdte  a mérkőzést, talán kissé meg is lepte Arne Slot legénységét, aminek a 14. percben meg is lett az eredménye, ekkor Moises Caicedohoz került a labda, aki többször is állított rajta, majd elemi erővel bombázott a jobb felső sarokba, 1-0. Bár a találatot követően magukra találtak a vörösök, amelynek kezdőjében Szoboszlai mellett Kerkez Milos is helyet kapott. A Liverpool is alakított ki helyzeteket, Alexander Isak is megszerezhette volna első gólját, de több találat már nem esett a játékrészben.

Szoboszlai Dominik a magyarok rémálmát idézte elő

A második félidőben magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az angol bajnokság címvédője, fokozatosan beszorította ellenfelét a kapuba, ezt a 63. percben Cody Gakpo ki is használta. Isak vett le szép mozdulattal egy beadást, amely a holland támadó elé került, aki azt a hálóba bombázta, 1-1. A Pool ezt követően is igyekezett tartani a nyomást, azonban a Chelsea ismét kezdett egyre aktívabb lenni, a csapatok helyzetei egymást követték. A 79. percben Szoboszlai Dominik sárga lapot kapott durvaságért, amelynek láttán a magyar szurkolók szeme előtt megjelenhetett egy rémálomszerű kép, hiszen ha a középpályás a magyar labdarúgó válogatott soron következő mérkőzésén besárgul, akkor eltiltják a vb-selejtező 4. fordulójától, amikor is Portugália látogat Marco Rossi legénysége.

Szoboszlaiék összeomlottak a végén

A 90+1. percben Enzo Fernandez kerülte meg Szoboszlait, majd fejelt kapura, azonban a próbálkozás a kapufán csattant, így  a magyar játékos megúszta a bűnbak szerepét. A Liverpool is alakított ki helyzeteket a ráadásban, de a slusszpoén a hazaiaké volt, hiszen Estevao Willian első PL-góljával otthon tartotta a három pontot a Chelsea, így Szoboszlai Dominik kislánya és felesége, Buzsik Borka csalódott lehetett, a Pool pont nélkül távozott Londonból.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu