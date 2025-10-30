október 30., csütörtök

Nem tud hibázni

2 órája

Szoboszlai Dominik akkor is a legjobbak között van, amikor erre senki sem számít

Nem az első és valószínűleg nem is az utolsó alkalom, hogy a magyar középpályás a legjobbak közé került. Szoboszlai Dominik meglepő helyen tűnt fel az élmezőnyben.

Feol.hu

Óriási gödörben a Liverpool, a Premier League-ben is egyre hátrébb zuhan a csapat, míg a Ligakupától is búcsúzott már. A vörösök szinte egyetlen üde színfoltja Szoboszlai Dominik, aki most meglepő statisztikai mutatóan tűnt fel a legjobbak között.

Szoboszlai Dominik posztján kívül is a legjobbak között
Forrás: borsonline.hu

Szoboszlai Dominik a liverpooli gép

Egyre több helyen osztják azt a gondolatot, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya az egyetlen jelenleg remek formában lévő Liverpool játékos. Arne Slot irányítása alatt idén megfeneklett a remeklő gépezet, Szoboszlai kiemelkedő játéka már többször is pontokat ért a Poolnak. Sokoldalúsága is óriási fegyver a csapat számára, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy posztján kívül is a liga legjobbjai között van. A DataMB statisztikákkal foglalkozó oldal közzétett egy mutatót, kik a legpontosabban passzoló szélsővédők a Premier League-ben. A rajongók óriási megdöbbensére a Fejér vármegyei születésű játékos a 4. legjobb ebben a rangsorban, pedig csak kényszerből, társai sérülései miatt töltötte be ezt a pozíciót. Úgy tűnik bárhova teszik Szoboszlai Dominikot, zseniálisan teljesít. Felesége Buzsik Borka és kislányuk is büszke lehet a sportolóra.

 

