Szoboszlai Dominik letarolta Európát

Parádés teljesítményt nyújtott Szoboszlai Dominik a Frankfurt elleni mérkőzésen góllal és gólpasszal segítette csapatát a Liverpool 5-1-es idegenbeli győzelmében.

Szoboszlai Dominik Európa legjobbjai között

Forrás: whoscored.com

A statisztikákkal foglalkozó WhoScored.com nemcsak a találkozó legjobbjának választotta a magyar középpályást, hanem helyet kapott a Bajnokok Ligája 3. fordulójának álomtizenegyében is.

Szoboszlai 9.28-as értékelést kapott, amivel a forduló harmadik legjobbja volt. Nála csak Fermín López és Marcus Rashford teljesített jobban, előbbi kerek 10-es, míg utóbbi 9.41-es értéket kapott.

Az álomcsapatban három-három játékos képviselte a PSG-t és a Barcelonát, mellettük egy-egy futballista került be a Tottenhamből, a Newcastle-ből, az Arsenalból és az Interből, valamint természetesen a Liverpoolból, Szoboszlai Dominik személyében.