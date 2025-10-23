október 23., csütörtök

A legjobbak között

31 perce

Szoboszlai Dominik letarolta Európát

Csapata legjobbja volt. Szoboszlai Dominik volt az egyetlen liverpooli játékos, aki bekerült a hét álomtizenegyébe.

Feol.hu

Parádés teljesítményt nyújtott Szoboszlai Dominik a Frankfurt elleni mérkőzésen góllal és gólpasszal segítette csapatát a Liverpool 5-1-es idegenbeli győzelmében.

Szoboszlai Dominik Európa legjobbjai között
Szoboszlai Dominik Európa legjobbjai között
Forrás: whoscored.com

A statisztikákkal foglalkozó WhoScored.com nemcsak a találkozó legjobbjának választotta a magyar középpályást, hanem helyet kapott a Bajnokok Ligája 3. fordulójának álomtizenegyében is.

Szoboszlai 9.28-as értékelést kapott, amivel a forduló harmadik legjobbja volt. Nála csak Fermín López és Marcus Rashford teljesített jobban, előbbi kerek 10-es, míg utóbbi 9.41-es értéket kapott. 

Az álomcsapatban három-három játékos képviselte a PSG-t és a Barcelonát, mellettük egy-egy futballista került be a Tottenhamből, a Newcastle-ből, az Arsenalból és az Interből, valamint természetesen a Liverpoolból, Szoboszlai Dominik személyében.

 

