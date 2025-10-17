Slotnak nem volt igaza, alig nőtt Szoboszlai értéke

Arne Slot nem is olyan régen még azt nyilatkozta, hogy Szoboszlai Dominik akár 100 millió eurót is megérhet valamelyik nagy csapatnak. Úgy tűnik, hogy a transfermarkt.de szakértői ezt nem így gondolták, hiszen az eddig 80 millió eurót érő sztárfutballista értéke bár növekedett, de csupán 5 millió euróval, így most jelenleg 85-re taksálják.

Szoboszlai Dominik szomorú lehet

Forrás: Origo.hu

Szoboszlai Dominik értéke minimálisan növekedett

A Liverpool keretéből nyolc játékos értéke növekedett, köztük Ryan Gravenberché, akit jelenleg 75 millió euróról 90 millió euróra taksálnak, míg Alexander Isak 120 millió euró helyett 140 milliót ér, de Hugo Ekitiké sem panaszkodhat, akit mostantól 10 millió euróval többre, 75 millió euróra értékelnek. Szoboszlai Dominik értékének növekedése így a legminimálisabb a kereten belül. Kerkez Milos ezzel szemben továbbra is 45 millió eurót ér, mint eddig is.

Nem lehet azonban mindenki ilyen boldog, hiszen az egyiptomi Mohamed Szalah értéke folyamatosan csökken, a legutóbbi 50 millió euró helyett most már csak 45 millió euróra értékelik. A legcsalódottabb talán Florian Wirtz lehet, aki 140 millió euró helyett már csak 130 millió eurót ér.

Fontos leszögezni, hogy a transfermarkt.de adatai csak iránymutatóak, az átigazolási díjak a tárgyalóasztalnál alakulnak ki, amelyet nagyban befolyásol a játékosok életkora és a szerződésük hossza is, így bár 85 millió euróra taksálja jelenleg az oldal Szoboszlai Dominikot, szinte biztos, hogy 100 millió euró alatt nem válna meg tőle a Liverpool.