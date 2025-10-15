Teljesült Szoboszlai Dominik egyik legnagyobb álma

Tegnap este történelmi gólt szerzett Szoboszlai Dominik, ugyanis találatával 1956 után először játszottunk döntetlent Portugália ellen idegenben. A magyar válogatott csapatkapitánya a 90+1. percben értékesítette Lukács Dániel átadását, ezzel kialakítva a 2-2-es végeredményt. Az első gólhoz is hathatós köze volt a Liverpool középpályásának, ugyanis ő varázsolta Szalai Attila – a védő megmutatta Lisszabonnak milyen a magyar káromkodás, ennek részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg– fejére a labdát.

Szoboszlai Dominik remek estét élt át

Forrás: Magyar Nemzet

Több okból is emlékezetes este marad Szoboszlai Dominik számára

Szoboszlai Dominiknak gyerekkora óta Cristiano Ronaldo a példaképe, így amikor megtudta, hogy a magyar válogatott egy csoportba került Portugáliával a 2026-os vb-selejtezőben, egyből eltervezhette, hogy elkéri az ötszörös aranylabdás mezét. Szeptemberben a mieink 3-2-re kikaptak a portugáloktól, a lefújást követően az öltözőfolyosón Szoboszlai el is kérte a 40 esztendős sztár mezét, aki ekkor nemet mondott erre és igéretet tett, az októberi meccsen megkapja azt.

Ronaldo tartotta a szavát, a kedd esti találkozó után megesett a mezcsere Szoboszlai Dominikkal.