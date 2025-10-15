október 15., szerda

Teréz névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokáig kellett várnia

43 perce

Teljesült Szoboszlai Dominik egyik legnagyobb álma

Címkék#Portugália#Szalai Attila#Cristiano Ronaldo#Magyarország#Szoboszlai Dominik

A kedd esti vb-selejtező nem csak azutolsó pillantokban szerzett gólja miatt marad emlékezetes a magyar válogatott csapatkapitányának. A lefújást követően teljesült Szoboszlai Dominik egyik legnagyobb álma.

Kelemen Kornél

Tegnap este történelmi gólt szerzett Szoboszlai Dominik, ugyanis találatával 1956 után először játszottunk döntetlent Portugália ellen idegenben. A magyar válogatott csapatkapitánya a 90+1. percben értékesítette Lukács Dániel átadását, ezzel kialakítva a 2-2-es végeredményt. Az első gólhoz is hathatós köze volt a Liverpool középpályásának, ugyanis ő varázsolta Szalai Attila – a védő megmutatta Lisszabonnak milyen a magyar káromkodás, ennek részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg– fejére a labdát. 

Szoboszlai Dominik remek estét élt át
Szoboszlai Dominik remek estét élt át
Forrás:  Magyar Nemzet

Több okból is emlékezetes este marad Szoboszlai Dominik számára

Szoboszlai Dominiknak gyerekkora óta Cristiano Ronaldo a példaképe, így amikor megtudta, hogy a magyar válogatott egy csoportba került Portugáliával a 2026-os vb-selejtezőben, egyből eltervezhette, hogy elkéri az ötszörös aranylabdás mezét. Szeptemberben a mieink 3-2-re kikaptak a portugáloktól, a lefújást követően az öltözőfolyosón Szoboszlai el is kérte a 40 esztendős sztár mezét, aki ekkor nemet mondott erre és igéretet tett, az októberi meccsen megkapja azt. 

Ronaldo tartotta a szavát, a kedd esti találkozó után megesett a mezcsere Szoboszlai Dominikkal. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu