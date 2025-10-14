Székesfehérváriak képviselték hazánkat az Európa-bajnokságon

A hétvégén rendezték meg a WTKU Európa-bajnokságot Szlovéniában, ahol Magyarországot mindössze két versenyző képviselte, Halmai Roland sensei, a székesfehérvári Senshi Karate-Do Egyesület vezetője, valamint tanítványa, Halász Linda.

Székesfehérvári karatésok képviselték Magyarországot az Európa-bajnokságon

Forrás: Halmai Roland

A rangos nemzetközi megmérettetésre több mint húsz ország sportolói érkeztek, köztük a legerősebb európai válogatottak, így már a részvétel is komoly elismerést jelentett, nagyjából 2500 versenyző lehetett.

A székesfehérvári páros közel állt az éremszerzéshez

A fehérvári páros keményen és tudatosan készült a versenyre, amelyen rendkívül szoros mérkőzéseket vívtak, s bár ezúttal éppen lecsúsztak az éremről, mindketten kiválóan helytálltak.

– Sokat dolgoztunk az elmúlt hónapokban, és nagyon kevésen múlt a dobogó. Tanítványom, Halász Linda nagyszerűen versenyzett, és bár most nem sikerült érmet szereznünk, mindketten értékes tapasztalatokat gyűjtöttünk. Büszke vagyok rá, mert megmutatta, hogy mennyit fejlődött az elmúlt évben oly annyira, hogy formagyakorlatban, és tradicionális küzdelemben is egy mérkőzésen múlt az érem – mondta el Halmai Roland sensei.

A Senshi Karate-Do Egyesület számára ez az Európa-bajnokság újabb fontos mérföldkő volt a nemzetközi színtéren. Az egyesület évek óta eredményesen neveli a fiatal karatésokat, akik nemcsak hazai, hanem nemzetközi versenyeken is egyre gyakrabban bizonyítanak.

A klub filozófiája szerint a versenyek célja nem csupán az érem, hanem az önfegyelem, a kitartás és a fejlődés megélése – ezek a mostani szereplésben is maradéktalanul megmutatkoztak.

Egy verseny után mindig a tanulság a legfontosabb. A vereségből sokszor többet lehet tanulni, mint a győzelemből. Most új célokat tűzünk ki magunk elé, és a következő hónapokban is mindent megteszünk azért, hogy még erősebben térjünk vissza – tette hozzá Halmai Roland mester.

A fehérvári karatésokra nem vár sok pihenő, hiszen megkezdik a felkészülést az októberi nemzetközi edzőtáborra, amelyet a Senshi-Karate-Do Egyesület rendez a városban. A szervezők várják mindazokat, akik szeretnének közelebbről is megismerkedni a tradicionális Shotokan és Fudokan karate szellemiségével.