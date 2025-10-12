október 12., vasárnap

Miksa névnap

10°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

30 perce

Elképesztő meccsen maradtak alul a fehérvári hokisok

Címkék#FEHA19#Újpest#Erste Liga#Mihály Ákos#jégkorong

A FEHA19 az Újpest otthonában maradt alul. A székesfehérváriak egy fordulatos mérkőzésen maradtak alul 5-4-re.

Kelemen Kornél

A FEHA19 a mérkőzést megelőzően dobogós helyen állt az Erste Ligában, míg az Újpest a középmezőnyhöz tartozott, igaz mindössze két pont választotta el a két klubot egymástól. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a székesfehérváriak két meccsel többet játszottak.

A székesfehérváriak a végéig küzdöttek, mégis pont nélkül távoztak Újpestről
A székesfehérváriak a végéig küzdöttek, mégis pont nélkül távoztak Újpestről
Forrás: Fehervar Hockey Academy 19 / Facebook

Az első harmad nem alakult jól a FEHA19 számára, hiszen bár többször is komoly veszélyt jelentett az ellenfél kapujára, ennek ellenére inkább az Újpest állt közelebb a vezetés megszerzéséhez. Nem is kellett várni a második etapig az első gólokra, Luka Burzan és Keegan Dansereau góljaival kétszer is beköszöntek a lilák, 2-0

A szünteben Tokaji Viktor legénysége összekapta magát, már az első percekben megtett a szépítőgól érdekében, ami a 25. perc legelején Mikhail Bucskin góljával össze is jött, 2-1. A fővárosiak látva az ellenfél elszántságát, mindent megtett, hogy visszaállítsa a kétgólos különbséget, amiről Kiss Patrik kezeskedtt, a magyar jégkorongozó váltotta találatra Maxim Golod passzát, 3-1. Hat perccel később Golod is beköszönt, Kiss Dávid visszaadta a kölcsönkenyeret, 4-1

A székesfehérváriak visszajöttek a meccsbe

A harmadik harmad egy újpesti kiállítással kezdődött, amit Bucskin használt ki, nem sokkal később az alapból a Hydro Fehérvár AV19-ben szereplő Mihály Ákos is megmutatta klasszisát, egy gólra csökkentve a két csapat közti különbséget, 4-3. A lila-fehérek háza táján kezdett borulni a nyugodtság, a FEHA19 vérszemet kapott, azonban Vértes Nátán a 45. perc legvégén lehűtötte a kedélyeket, 5-3. Az utolsó percek megint a vendégekről szóltak, Hegedüs Levente is elhagyta ketrecét, így hat az öt ellen rohamoztak a Fejér vármegyeiek, aminek matvei Shivrin révén félig-meddig meglett az eredménye, hiszen újfent csak egy találat volt a felek között, de ekkor már csak három másodperc volt hátra, ami nem volt elegendő egy újabb támadásra, így a három pont maradt a vendéglátóknál, 5-4

A FEHA19 ezzel a vereséggel visszacsúszott az ötödik pozícióba, míg a lilák a negyedik helyre léptek előre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu