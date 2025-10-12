Elképesztő meccsen maradtak alul a fehérvári hokisok

A FEHA19 a mérkőzést megelőzően dobogós helyen állt az Erste Ligában, míg az Újpest a középmezőnyhöz tartozott, igaz mindössze két pont választotta el a két klubot egymástól. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a székesfehérváriak két meccsel többet játszottak.

A székesfehérváriak a végéig küzdöttek, mégis pont nélkül távoztak Újpestről

Forrás: Fehervar Hockey Academy 19 / Facebook

Az első harmad nem alakult jól a FEHA19 számára, hiszen bár többször is komoly veszélyt jelentett az ellenfél kapujára, ennek ellenére inkább az Újpest állt közelebb a vezetés megszerzéséhez. Nem is kellett várni a második etapig az első gólokra, Luka Burzan és Keegan Dansereau góljaival kétszer is beköszöntek a lilák, 2-0.

A szünteben Tokaji Viktor legénysége összekapta magát, már az első percekben megtett a szépítőgól érdekében, ami a 25. perc legelején Mikhail Bucskin góljával össze is jött, 2-1. A fővárosiak látva az ellenfél elszántságát, mindent megtett, hogy visszaállítsa a kétgólos különbséget, amiről Kiss Patrik kezeskedtt, a magyar jégkorongozó váltotta találatra Maxim Golod passzát, 3-1. Hat perccel később Golod is beköszönt, Kiss Dávid visszaadta a kölcsönkenyeret, 4-1.

A székesfehérváriak visszajöttek a meccsbe

A harmadik harmad egy újpesti kiállítással kezdődött, amit Bucskin használt ki, nem sokkal később az alapból a Hydro Fehérvár AV19-ben szereplő Mihály Ákos is megmutatta klasszisát, egy gólra csökkentve a két csapat közti különbséget, 4-3. A lila-fehérek háza táján kezdett borulni a nyugodtság, a FEHA19 vérszemet kapott, azonban Vértes Nátán a 45. perc legvégén lehűtötte a kedélyeket, 5-3. Az utolsó percek megint a vendégekről szóltak, Hegedüs Levente is elhagyta ketrecét, így hat az öt ellen rohamoztak a Fejér vármegyeiek, aminek matvei Shivrin révén félig-meddig meglett az eredménye, hiszen újfent csak egy találat volt a felek között, de ekkor már csak három másodperc volt hátra, ami nem volt elegendő egy újabb támadásra, így a három pont maradt a vendéglátóknál, 5-4.

A FEHA19 ezzel a vereséggel visszacsúszott az ötödik pozícióba, míg a lilák a negyedik helyre léptek előre.