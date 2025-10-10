október 11., szombat

Jégkorong

3 órája

Újabb nagyágyút gyűrtek le Székesfehérváron

A FEHA19 péntek este újabb meglepetést szolgáltatt. A székesfehérvári alakulat a Budapest Jégkorong Akadémia HC-t gyűrte le 2-0-ra az Erste Ligában.

Kelemen Kornél

Tavaly lemaradt az Erste Liga rájátszásáról a FEHA19, amelynek elérését úgy tűnik idén is célként tűzte ki, jelenleg ebből a szempontból nagyon is jól áll a csapat. A székesfehérváriak idén rendre meglepik a hazai jégkorong szerelmeseit, többször is borították a papírformát. 

William Zapernick ismét beköszönt a székesfehérváriaktól
William Zapernick ismét beköszönt a székesfehérváriaktól
Fotó: Kricskovics Antal

Péntek este a Budapest Jégkorong Akadémia HC (BJA HC) látogatott el az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokba. Bár a fővárosiak nem kezdték túl jól a bajnokságot, hiszen már a fordulót megelőzően is az utolsó előtti helyen szerénykedtek, ennek ellenére is inkább ők voltak az esélyesei a találkozónak, hiszen a regnáló magyar bajnokról beszélünk, amely bár alaposan átalakult, nem kellett volna ilyen drasztikusan visszaesnie. Emellett az is Kangyal Balázsék mellett szólt, hogy alig egy héttel ezelőtt 5-1-re kiütötték Tokaji Viktor tanítványait. 

A FEHA19 ezúttal nem akart egy pofonba beleszaladni, ennek megfelelően bátor játékkal rukkolt elő az első harmadban. A két együttes egyenlő félként harcolt, amit szó szerint kell érteni, hiszen négyszer is ki kellett állítania valakit a játékvezetőnek, ezekre pedig vagy gáncsolás, testre ütés, palánkra lökés és hasonlók miatt volt szükség. A Titánok harcmodorának meg is lett az eredménye, a 17. percben John William Zapernick szerezte meg a vezetést, 1-0

A fordulást követően sem finomodott a játék, volt amikor szinte ki sem tudott hűlni a büntetőpad, mert valaki folyton ült rajta. Ehhez képest óriási meglepetés, hogy egyik emberelőnyös szituációból sem született gól, ugyanis Alapi Márton találatánál teljes volt a létszám a jégen, 2-0. Bár a vendégek voltak hátrányba a kapu előtt mégis a Fejér vármegyeiek voltak aktívabbak, olyannyira, hogy akár mégnagyobb különbség is kialakulhatott volna, de Farkas Roland próbálta meccsben tartani az övéit. 

A harmadik etap is inkább a székesfehérváriak kedve szerint alakult, öbbet tartózkodtak az ellenfél harmadában, amikor pedig a BJA HC lendült támadásba Hegedüs Levente remekelt a ketrecbe, így végül teljesen megérdemelt győzelmet aratott a FEHA19, amely így a harmadik helyre lépett fel a tabellán. Nem az először lepte meg a szurkolókat a csapat, már diadalmaskodott a Csíkszereda otthonában, míg a Corona Brasov-ot hazai környezetben gyűrte le. 

 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
