2 órája
Szappanos Péternek fizethetnek egy vacsorát
Szappanos Péternek is köszönhetően 1-1-es döntetlent játszott a szinte az egész mérkőzésen emberhátrányban játszó Puskás Akadémia az MTK Budapest ellen a labdarúgó NB I 11. fordulójában.
A Puskás Akadémia támadóinak nem volt sok dolga
Fotó: Kricskovics Antal
Eseménydúsan kezdődött a labdarúgó NB I 11. fordulója, hiszen a Puskás Akadémia és az MTK összecsapásán már az ötödik percben villant a piros lap. A vétkes Markgráf Ákos nem is hitt a szemének, márpedig lerántotta a kapura törő Molnár Ádint, a játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy ez az eset azonnali pirosat ér. Mégsem kellett kétségbe esni Hornyák Zsoltnak, hiszen Szappanos Péter bravúrt bravúrra halmozott a kapuban, a 16. percben pedig meg is tört a jég és előnybe kerültek a felcsútiak. A három perccel korábban csereként beálló Kern Martin az ötös bal sarkáról nagyon okosan és pontosan fejelt a kapu bal felső sarkába, 1-0. Az MTK-nak ezután nagyobbnál nagyobb helyzetei akadtak, bár Horváth Dávid fiai először úgy tűnt, hogy nem tudják hogyan kell emberelőnyben futballozni. Szappanos azonban továbbra is állta a sarat: a 33. percben Kovács Patrik ívelt középre balról, Marin Jurina a jobb felsőbe fejelt volna, de a kapus nagy bravúrral hárított, majd három perccel később Kerezsi Zalán is egy fejessel próbálkozott, de ezt is elérte a hazaiak kapusa.
A fordulás után továbbra is egyértelmű volt, hogy melyik csapatnak mi a célja: a Puskás Akadémia őrizni akarta az 1-0-s előnyét, míg az MTK mindent megtett azért, hogy a maga javára fordítsa a találkozót. A felcsútiak támadóinak sok dolga nem is volt, így Demjén Patriknak sem a fővárosiak kapujában, nem úgy, mint a másik oldalon Szappanosnak. A 71. percig tartotta is magát a rutinos kapus, de ekkor Átrok István egy jó kiugratás után kicselezte Szappanost, majd éles szögből, ballal, a bevetődő Georgij Haratjunjan segítségével egyenlített, 1-1. A hajrában még akadtak lehetőségek az MTK előtt, de újabb gól már nem született, így hiába játszott szinte az egész mérkőzésen emberelőnyben a fővárosi gárda, meg kellett elégednie egy ponttal, míg Hornyák Zsolt és a Puskás Akadémia mezőnyjátékosai fizethetnek egy vacsorát Szappanos Péternek.
Labdarúgó NB I, 11. forduló
Puskás Akadémia–MTK 1-1 (1-0)
Felcsút, Pancho Aréna, Vezette: Csonka Bence
Puskás Akadémia: Szappanos – Maceiras, Golla, Harutjunjan, Markgráf – Soisalo (Kern, 13.), Okeke (Favorov, 70.), Duarte, Dárdai P. (Stronati, a szünetben) – Lukács, Colley (Németh A., a szünetben). Vezetőedző: Hornyák Zsolt
MTK: Demjén – Varju, Beriasvili (Átrok, 64.), Kádár (Szépe, 90+2.), Kovács P. (Polievka, 64.) – Kata, Horváth A. (Bévárdi, 64.) – Molnár Á., Bognár I., Kerezsi – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid
Gól: Kern (17.), ill. Átrok (72.)
Sárga lap: Maceiras (62.), ill. Beriasvili (16.), Kovács P. (49.), Molnár Á. (90+2.)
Piros lap: Markgráf (6.)