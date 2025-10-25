Szappanos Péternek fizethetnek egy vacsorát

Eseménydúsan kezdődött a labdarúgó NB I 11. fordulója, hiszen a Puskás Akadémia és az MTK összecsapásán már az ötödik percben villant a piros lap. A vétkes Markgráf Ákos nem is hitt a szemének, márpedig lerántotta a kapura törő Molnár Ádint, a játékvezető pedig úgy ítélte meg, hogy ez az eset azonnali pirosat ér. Mégsem kellett kétségbe esni Hornyák Zsoltnak, hiszen Szappanos Péter bravúrt bravúrra halmozott a kapuban, a 16. percben pedig meg is tört a jég és előnybe kerültek a felcsútiak. A három perccel korábban csereként beálló Kern Martin az ötös bal sarkáról nagyon okosan és pontosan fejelt a kapu bal felső sarkába, 1-0. Az MTK-nak ezután nagyobbnál nagyobb helyzetei akadtak, bár Horváth Dávid fiai először úgy tűnt, hogy nem tudják hogyan kell emberelőnyben futballozni. Szappanos azonban továbbra is állta a sarat: a 33. percben Kovács Patrik ívelt középre balról, Marin Jurina a jobb felsőbe fejelt volna, de a kapus nagy bravúrral hárított, majd három perccel később Kerezsi Zalán is egy fejessel próbálkozott, de ezt is elérte a hazaiak kapusa.

Kern Martin (szemben, 74) még vezetést szerzett a Puskás Akadémiának

Fotó: Kricskovics Antal

A fordulás után továbbra is egyértelmű volt, hogy melyik csapatnak mi a célja: a Puskás Akadémia őrizni akarta az 1-0-s előnyét, míg az MTK mindent megtett azért, hogy a maga javára fordítsa a találkozót. A felcsútiak támadóinak sok dolga nem is volt, így Demjén Patriknak sem a fővárosiak kapujában, nem úgy, mint a másik oldalon Szappanosnak. A 71. percig tartotta is magát a rutinos kapus, de ekkor Átrok István egy jó kiugratás után kicselezte Szappanost, majd éles szögből, ballal, a bevetődő Georgij Haratjunjan segítségével egyenlített, 1-1. A hajrában még akadtak lehetőségek az MTK előtt, de újabb gól már nem született, így hiába játszott szinte az egész mérkőzésen emberelőnyben a fővárosi gárda, meg kellett elégednie egy ponttal, míg Hornyák Zsolt és a Puskás Akadémia mezőnyjátékosai fizethetnek egy vacsorát Szappanos Péternek.

Labdarúgó NB I, 11. forduló

Puskás Akadémia–MTK 1-1 (1-0)

Felcsút, Pancho Aréna, Vezette: Csonka Bence