Sűrű hétvége előtt állnak

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a 6. fordulóban az Iszkaszentgyörgy csapata hazai pályán teremthet lehetőséget arra, hogy fellépjen a dobogóra, Keleten továbbra is szoros az élbolyban a küzdelem, és ez ezen a hétvégén még jobban kiélesedhet, fontos kilencven perc vár a Szabadegyháza, a Tordas-Gyúró Egyetértés, valamint a Pázmánd-Kápolnásnyék II. gárdáira. Délen a három azonos ponttal álló csapat közül a Kőszárhegynek némileg kedvezőbb a helyzete, ők hazai pályán fogadják ellenfelüket.

A Pázmándi-Kápolnásnyék II. csapata (kék) a Kulcs ellen otthon gyarapíthatja pontjai számát Fotó: Kricskovics Antal /FMH

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 12., vasárnap, 12:30 Etyek II. (7.) – Lovasberény (2.) 2025. október 12., vasárnap, 15:00 Iszkaszentgyörgy (4.) – Újbarok (5.), Csókakő (8.) – Pátka II. (9.) A Mány II.-Csabdi (1.) – Söréd (3.) összecsapásra 2025. november 22-én 13:30-kor kerül sor. Szabadnapos: Magyaralmás (6.). KELETI CSOPORT 2025. október 11., szombat, 15:00 Baracska-Kajászó (4.) – Szabadegyháza (1.) 2025. október 12., vasárnap, 15:00 Rácalmás (5.) – Dinnyés (6.), Pusztaszabolcs (7.) – Besnyő (9.), MPF-Ráckeresztúr (11.) – Zichyújfalu (10.), Tordas-Gyúró Egyetértés (2.) – Velence II. (8.), Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.) – Kulcs (12.). DÉLI CSOPORT 2025. október 12., vasárnap, 15:00 Kőszárhegy (1.) – Cece (8.), Vajta (5.) – Sárbogárd II. (4.), Tác-Csősz (6.) – Dég (2.), Sárszentágota (9.) – Káloz (3.). Szabadnapos: Alap (7.).

