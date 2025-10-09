október 9., csütörtök

Megye III

2 órája

Sűrű hétvége előtt állnak

Címkék#ÉSZAKI CSOPORT#Pázmánd-Kápolnásnyék II#küzdelem

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a 6. fordulóban az Iszkaszentgyörgy csapata hazai pályán teremthet lehetőséget arra, hogy fellépjen a dobogóra, Keleten továbbra is szoros az élbolyban a küzdelem, és ez ezen a hétvégén még jobban kiélesedhet, fontos kilencven perc vár a Szabadegyháza, a Tordas-Gyúró Egyetértés, valamint a Pázmánd-Kápolnásnyék II. gárdáira. Délen a három azonos ponttal álló csapat közül a Kőszárhegynek némileg kedvezőbb a helyzete, ők hazai pályán fogadják ellenfelüket.

Sűrű hétvége előtt állnak

A Pázmándi-Kápolnásnyék II. csapata (kék) a Kulcs ellen otthon gyarapíthatja pontjai számát

Fotó: Kricskovics Antal /FMH

ÉSZAKI CSOPORT

2025. október 12., vasárnap, 12:30 

Etyek II. (7.) – Lovasberény (2.)

2025. október 12., vasárnap, 15:00 

Iszkaszentgyörgy (4.) – Újbarok (5.), Csókakő (8.) – Pátka II. (9.)

A Mány II.-Csabdi (1.) – Söréd (3.) összecsapásra 2025. november 22-én 13:30-kor kerül sor.

Szabadnapos: Magyaralmás (6.).

KELETI CSOPORT

2025. október 11., szombat, 15:00

Baracska-Kajászó (4.) – Szabadegyháza (1.)

2025. október 12., vasárnap, 15:00 

Rácalmás (5.) – Dinnyés (6.), Pusztaszabolcs (7.) – Besnyő (9.), MPF-Ráckeresztúr (11.) – Zichyújfalu (10.), Tordas-Gyúró Egyetértés (2.) – Velence II. (8.), Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.) – Kulcs (12.).

DÉLI CSOPORT

2025. október 12., vasárnap, 15:00 

Kőszárhegy (1.) – Cece (8.), Vajta (5.) – Sárbogárd II. (4.), Tác-Csősz (6.) – Dég (2.), Sárszentágota (9.) – Káloz (3.).           

Szabadnapos: Alap (7.).

