A küzdőszellem ünnepe volt a Harmadik Senshi Kupa Sárbogárdon

A sárbogárdi versenyen csapatban taroltak a Senshi Karate-Do versenyzői, összesítésben az első helyet szerezték meg Halmai Roland tanítványai.

Sikeres hétvégét zárt a Senshi Karate-Do egyesület.

Fotó: Halmai Roland

– „Kevesebben voltunk, de annál nagyobb szívvel küzdött mindenki. Igazi csapategység és sportszerűség jellemezte az egész napot” – mondta Halmai Roland, a Senshi Karate-Do Egyesület vezetőedzője az esemény után.

A Senshi Kupa eredményei

Kiba dachi versenyszám

1. Somlai Henrik

2. Balás Dénes Zoltán

3. Somlai Adél, Málits Márton, Fojtek Zénó

Szivacs kumite

1. Somlai Henrik, Fojtek Zénó

2.Balás Dénes Zoltán, Somlai Adél, Bederna Balázs

3. Pál Levente, Málits Márton, Bederna Bálint, Balazsek Viktória, Simon Lili

Formagyakorlat (kata)

1. Széll Csilla, Balazsek Bence, Farkas András, SKDE csapat (Róth, Halász, Balazsek)

2. Halász Linda, Molnár Bankó Ádám, Róth Péter, Burai Lili, Balazsek Viktória

3. Mladoniczki Máté, Páros Ádám, Gál András

WKF kumite

1. Róth Péter, Halász Linda, Horváth Zita

2. Mladoniczki Máté, Gál András

3. Kardos Szabolcs, Balazsek Bence, Kardos Richárd