1 órája
A küzdőszellem ünnepe volt a Harmadik Senshi Kupa Sárbogárdon
A hétvégén rendezték meg harmadik alkalommal a Senshi Kupát Sárbogárdon. A Senshi Karate-Do által megszervezett eseményre nyolc klub több mint száz karatékája látogatott el.
A sárbogárdi versenyen csapatban taroltak a Senshi Karate-Do versenyzői, összesítésben az első helyet szerezték meg Halmai Roland tanítványai.
– „Kevesebben voltunk, de annál nagyobb szívvel küzdött mindenki. Igazi csapategység és sportszerűség jellemezte az egész napot” – mondta Halmai Roland, a Senshi Karate-Do Egyesület vezetőedzője az esemény után.
A Senshi Kupa eredményei
Kiba dachi versenyszám
1. Somlai Henrik
2. Balás Dénes Zoltán
3. Somlai Adél, Málits Márton, Fojtek Zénó
Szivacs kumite
1. Somlai Henrik, Fojtek Zénó
2.Balás Dénes Zoltán, Somlai Adél, Bederna Balázs
3. Pál Levente, Málits Márton, Bederna Bálint, Balazsek Viktória, Simon Lili
Formagyakorlat (kata)
1. Széll Csilla, Balazsek Bence, Farkas András, SKDE csapat (Róth, Halász, Balazsek)
2. Halász Linda, Molnár Bankó Ádám, Róth Péter, Burai Lili, Balazsek Viktória
3. Mladoniczki Máté, Páros Ádám, Gál András
WKF kumite
1. Róth Péter, Halász Linda, Horváth Zita
2. Mladoniczki Máté, Gál András
3. Kardos Szabolcs, Balazsek Bence, Kardos Richárd