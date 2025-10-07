október 7., kedd

Amália névnap

11°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karate

1 órája

A küzdőszellem ünnepe volt a Harmadik Senshi Kupa Sárbogárdon

Címkék#Senshi Karate-Do#Senshi Kupa#Sárbogárd#Halmai Roland

A hétvégén rendezték meg harmadik alkalommal a Senshi Kupát Sárbogárdon. A Senshi Karate-Do által megszervezett eseményre nyolc klub több mint száz karatékája látogatott el.

Szabó Zsolt

A sárbogárdi versenyen csapatban taroltak a Senshi Karate-Do versenyzői, összesítésben az első helyet szerezték meg Halmai Roland tanítványai.

Senshi Karate-Do
Sikeres hétvégét zárt a Senshi Karate-Do egyesület.
Fotó: Halmai Roland

– „Kevesebben voltunk, de annál nagyobb szívvel küzdött mindenki. Igazi csapategység és sportszerűség jellemezte az egész napot” – mondta Halmai Roland, a Senshi Karate-Do Egyesület vezetőedzője az esemény után.

A Senshi Kupa eredményei

Kiba dachi versenyszám

1. Somlai Henrik

2. Balás Dénes Zoltán

 3. Somlai Adél, Málits Márton, Fojtek Zénó

Szivacs kumite

1. Somlai Henrik, Fojtek Zénó

2.Balás Dénes Zoltán, Somlai Adél, Bederna Balázs

3.  Pál Levente, Málits Márton, Bederna Bálint, Balazsek Viktória, Simon Lili

Formagyakorlat (kata)

1. Széll Csilla, Balazsek Bence, Farkas András, SKDE csapat (Róth, Halász, Balazsek)

2. Halász Linda, Molnár Bankó Ádám, Róth Péter, Burai Lili, Balazsek Viktória

3. Mladoniczki Máté, Páros Ádám, Gál András

WKF kumite

1. Róth Péter, Halász Linda, Horváth Zita

2. Mladoniczki Máté, Gál András

3. Kardos Szabolcs, Balazsek Bence, Kardos Richárd

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu