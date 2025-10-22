Római rém fenyegeti Sallai Rolandékat

A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray pengeélen táncol a Bajnokok Ligájában, hiszen jelenleg a 20. helyen áll a legrangosabb európai kupasorozat alapszakaszában, mindössze egy ponttal előzve a már kiesést jelentő 25. helytől, amelyet éppen szerda esti ellenfele a Bodö/Glimt foglal el. Az első két fordulóban a norvégok nyújtottak kiegyensúlyozottabb teljesítményt, hiszen a Slavia Praha és a Tottenham ellen is 2-2-es döntetlent játszott. Ezzel szemben a Galata az első fordulóban az Eintracht Frankfurt ellen – amely szerda este a mélyponton lévő Szoboszlai Dominikékkal csap össze, melynek részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg – szenvedett el 5-1-es vereséget, majd megverte a Liverpoolt.

Sallai Rolandéknak szüksége lenne a győzelemre

Forrás: Magyar Nemzet

Könyörtelen ellenfél vár Sallai Rolandékra

Az elmúlt években többször is óriási meglepetést okozott a Bodö/Glimt, amely ahogy már szóba került idén a Tottenhamet is megviccelte. A 2024-2025-ös Európa-liga szezonban egészen az elődöntőig menetelt, ahol éppen a londoni csapat jelentette a végállomást, azonban ezt megelőzően kiejtette a Twentét, az Olympiacost, majd a Lazio-t is. A római kékek ellen emberhátrányban is ki tudták vívni a legjobb négy közé jutást. A norvégok nem először csaltak könnyet az olasz főváros futballszerelmeseinek szemébe. A Konferencialiga 2021-2022-es kiírásában négyszer is összecsaptak az AS Roma-val, amely ellen hazai pályán 6-1-re diadalmaskodtak a csoportkörben, majd Rómából is elhoztak egy pontot. Ezt követően a negyeddöntőben futottak ismét össze a felek, ahol hazai környezetben újfent diadalmaskodtak 2-1-re, azonban a visszavágót elbukták 4-0-ra, így végül kiestek.

Bajnokok Ligája alapszakasz, 3. forduló

Galatasaray–Bodö/Glimt, 18.45 órától