Jégkorong

1 órája

Rosszul sikerült este az Erste Ligában

Kemény meccsek. A FEHA19 a Gyergyói HK otthonában, míg a DAB Brassóban maradt alul.

Kelemen Kornél

Nem várt egyszerű feladat Fejér vármegye Erste Liga csapataira, hiszen a tabella első két helyezettjéhez látogattak. 

A FEHA19 sem tudta megfékezni a Gyergyói HK-t.
Forrás: Fehervar Hockey Academy 19 / Facebook

A FEHA19 a listavezető és a meccset megelőzően száz százalékos Gyergyói HK csarnokába látogatott, ahol kiválóan kezdett, hiszen Németh Zalán már az 1. percben megszerezte a vezetést, 0-1. Tokaji Viktor legénysége nem örülhetett sokáig az előnynek, hiszen két perccel később újfent egált mutatott az eredményjelző, 1-1. Sőt az első harmad végéig még a fordítás is összejött a hazaiaknak, Bodó Christopher vágta be a másodikat, 2-1

A második etapban Szigeti  Ákos is beköszönt, 3-1. A harmadik játékrész közepén úgy tűnt, hogy akár még izgalmas is lehet a vége, hiszen Matvej Shivrin szépített, azonban erre gyorsan érkezett a válasz, Bodó vágott még be ketőt, 5-2

A DAB sokkal nagyobb pofonba szaladt bele Brassóban, hiszen már az első négy percben kétgólos hátrányt szedett össze, 2-0. A harmad végén megszületett a harmadik hazai gól is, ezzel lezárva a lényegi kérdéseket. Bár a második etap közepén egy szépségtapaszra volt ereje a Duna-partiaknak, de a harmadik játékrészben teljesen ledarálta őket a kék-sárga csapat. A Corona még öt góllal egészítette ki találatainak számát, így végül kiütéses 8-1 lett a végeredmény.

