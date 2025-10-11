Röplabda
21 perce
„Szeretnénk a négy közé jutni" – nyilatkozta a MÁV Előre női csapatának új játékosa (videó)
Vasárnap megkezdődik a röplabdaidény Székesfehérváron. A MÁV Előre Foxconn női röplabda csapata a Fatum Nyíregyházát látja vendégül a MÁV Előre Volley Centerben. A mérkőzés előtt interjút adott lapunknak Gódó Panna, a csapat új Szélső ütője.
A MÁV Előre női röplabdacsapata teljesen átalakult az idei holtszezonban. A csapatból szinte mindenki távozott a keretből, helyükre pedig új játékosok érkeztek, köztük Godó Panna, aki az előző három idényt Kaposvári Női Röplabda Klub színeiben töltötte.
A szélső ütő a MÁV Előre Férfi csapatának Bajnokok Ligája szerepléséről szóló sajtótájékoztató után adott interjút lapunknak.
