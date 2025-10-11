október 11., szombat

Röplabda

21 perce

„Szeretnénk a négy közé jutni" – nyilatkozta a MÁV Előre női csapatának új játékosa (videó)

Címkék#röplabdacsapat#MÁV Előre Foxconn#Gódó Panna

Vasárnap megkezdődik a röplabdaidény Székesfehérváron. A MÁV Előre Foxconn női röplabda csapata a Fatum Nyíregyházát látja vendégül a MÁV Előre Volley Centerben. A mérkőzés előtt interjút adott lapunknak Gódó Panna, a csapat új Szélső ütője.

Szabó Zsolt

A MÁV Előre női röplabdacsapata teljesen átalakult az idei holtszezonban. A csapatból szinte mindenki távozott a keretből, helyükre pedig új játékosok érkeztek, köztük Godó Panna, aki az előző három idényt Kaposvári Női Röplabda Klub színeiben töltötte.

Röplabda
Godó Panna szerint ott lehet a legjobb négy között a MÁV Előre női röplabda csapata.
Fotó: Szabó Zsolt

A szélső ütő a MÁV Előre Férfi csapatának Bajnokok Ligája szerepléséről szóló sajtótájékoztató után adott interjút lapunknak.

https://youtube.com/shorts/9lfw-vpjNUY

 

