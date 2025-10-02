54 perce
Regionális tornára készülnek
A Fejér Vármegyei U19-es, és az U16-os válogatottak 2025. október 8-án, szerdán, Tatabányán megrendezésre kerülő regionális tornán vesznek részt.
Fotó: Bóczi Zoltán
A házigazda Komárom-Esztergom vármegye csapata mellett a Veszprém vármegyei utánpótlás válogatottakkal is találkoznak, majd fiataljaink, akiknek remek biztosítanak játéklehetőséget a szervezők a tatabányai Grosics Gyula Stadionban.
Fejér vármegye U19-es játékoskerete: Freschl Gábor, Horváth László József, Gyenis Ádám Noel (mind Videoton Baráti Kör), Galovszky Milán, Flatsker Kristóf, Heim Balázs, Erni Kevin Károly, Stéger Attila (mind Móri SE), Földes Benjamin, Lagler Csongor Levente, Kiss Milán Dávid, Domak Bence, Balázs Gergő, Lángi Norbert Rau (mind Kápolnásnyék), Magda Milán, Szabó Levente Márk (mind MIE). Szövetségi edzők: Lacza Albert, és Juhász Gábor.
Fejér vármegye U16-os játékoskerete: Kaviczki Ábel, Kovács Huba (mind Bakonycsernye), Lakakisz Oresztisz Vangelisz (Beloiannisz), Németh Kristóf, Say Sebestyén, Török Dániel, Tövisháti Patrik (mind Kápolnásnyék), Kaló Balázs, Rupa Alex Nikolasz (Mind Sárbogárd), Bóli Gergő, Pleszkó Ákos, Somogyvári Márton, Tibay Bulcsú (mind Tordas), Balogh Zoltán Gergő, Boros Dávid, Gödör Botond (mind Videoton Baráti Kör). Szövetségi edzők: Lieber Károly, és ifj. Pajor László.