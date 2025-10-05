Így tüntetett az RBD az MLSZ ellen – videóval

Vasárnap 15 órakor kezdődött a Videoton–Mezőkövesd mérkőzés, amelynek az első percei érdekesen alakultak, az RBD az MLSZ ellen tüntetett.

Az RBD üzent az MLSZ-nek

Fotó: Kelemen Kornél

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) erre az idényre szigorított a szabályzatán, sokkal könnyebben oszt ki büntetéseket, mely a legtöbb szurkolótábor ellenszenvét kiváltotta, köztük az RBD-t is. A Videoton szurkolói ezúttal üzentek a szövetségnek, minősíthetetlennek és aránytalannak tartják a büntetési rendszert, úgy vélik lehetetlenné akarják tenni a csapatok biztatását, ezért megmutatták milyen az, amikor hiányoznak a drukkerek. A Videoton ultrái a mérkőzés előtt a hivatalos Facebook oldalukon jelentették be, hogy csak az első öt percet követően vonultak be.