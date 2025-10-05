október 5., vasárnap

Labdarúgás

52 perce

Így tüntetett az RBD az MLSZ ellen – videóval

#videoton#Mezőkövesd#RBD#MLSZ

Vasárnap délután a Mezőkövesdet fogadta a Videoton a Sóstói Stadionban. A mérkőzés első perceiben az RDB tüntetett az MLSZ új büntetési elve ellen.

Kelemen Kornél
Így tüntetett az RBD az MLSZ ellen – videóval

Az RBD az MLSZ ellen tüntetett

Fotó: Nagy Norbert

Vasárnap 15 órakor kezdődött a Videoton–Mezőkövesd mérkőzés, amelynek az első percei érdekesen alakultak, az RBD az MLSZ ellen tüntetett. 

Az RBD üzent az MLSZ-nek
Az RBD üzent az MLSZ-nek
Fotó: Kelemen Kornél

Az RBD üzent az MLSZ-nek

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) erre az idényre szigorított a szabályzatán, sokkal könnyebben oszt ki büntetéseket, mely a legtöbb szurkolótábor ellenszenvét kiváltotta, köztük az RBD-t is. A Videoton szurkolói ezúttal üzentek a szövetségnek, minősíthetetlennek és aránytalannak tartják a büntetési rendszert, úgy vélik lehetetlenné akarják tenni a csapatok biztatását, ezért megmutatták milyen az, amikor hiányoznak a drukkerek. A Videoton ultrái a mérkőzés előtt a hivatalos Facebook oldalukon jelentették be, hogy csak az első öt percet követően vonultak be.

 

 

