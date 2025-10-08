Rangadót nyert a Szabadegyháza

ÉSZAKI CSOPORT

Pátka II. (9.) – Mány II.-Csabdi (1.) 1–5 (1–4)

Vezette: Groszeibl László Dániel.

Pátka II.: Berkeszi – Osztotics, Szabó B. (Hanták), Pőcze (Balazsek D.), Tóth K. - Csidei (Lezsák N.), Tóth M. (Dobosi), Balazsek B., Sági - Finián (Rottman), Lezsák L. Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.

Mány II.-Csabdi: Szabó Zs. – Földes, Schmidt, Juhász L., Radovics D. - Bécsi, Ferenczik, Radovics M., Bokros (Sipos) - Palkovics (Csordás), Huszárovics.

Gól: Tóth K. (22.), ill. Radovics M. (36., 51.), Palkovics (14.), Schmidt (17.), Bokros (32.).

Újbarok (5.) – Csókakő (8.) 2–0 (1–0)

Vezette: Jakab Zoltán.

Újbarok: Tánczos – Ágoston (Szabó G.), Mátrai, Kellner (Kollár), Hollósy - Gyenge, Kocsner, Zágoni L., Tóvári R. - Erdélyi (Kalocsa), Kovács Z. (Szárneczky). Csapatvezető: Teuschler János.

Csókakő: Szoboszlai – Virág, Jakab (Kovács A.), Pintér B., Szabó Sz. (Falusi) - Király, Németh L., Erős (Szabó L.), Kabáczy (Varga Z.) - Szabó J., Tóvári D. (Visi). Edző: Farkas István.

Gól: Kovács Z. (20.), Tóvári R. (56.)

Kiállítva: Gyenge (68.).

Magyaralmás (6.) – Iszkaszentgyörgy (4.) 1–4 (0–2)

Vezette: Cseh Roland.

Magyaralmás: Rideg – Németh Á. (Krajcsovics), Perina L. (Simicska), Malasics, Pusztay - Borbély (Tóth M.), Pap, Szabados, Mészáros M. - Varga L. (Győrfi), Várnagy.

Iszkaszentgyörgy: Parrag – Gál D., Nemes, Winkelman, Balla T. - Papp K., Balla K., Nyers, Szonda (Szunoman) - Fábián, Szakács.

Gól: Pusztay (79.), ill. Balla T. (26. ,75.), Nyers (34., 55.).

Kiállítva: Mészáros M. (78.).

Söréd (3.) – Etyek II. (7.) 3–0 (2–0)

Vezette: Herczeg Dominik.

Söréd: Dicső – Rédl, Venczel (Farkas B., Torma), Németh II. Dávid, Oláh - Hajas, Németh I. Dávis, Hollósi, Tábi (Kovács M.) – Boros M., Filotás (Skuba). Csapatvezető: Kovács Ákos.

Etyek II.: Zorkóczy V. – Zorkóczy K., Hujber (Moharos), Papp B., Debreceni (Szabó L.) - Kállai, Polgár (Miskolczi), Nagy N., Fodor Sz. - Dzsezsenyák, Komlósi.

Gól: Oláh (9.), Tábi (15.), Kovács M. (90.).

Szabadnapos: Lovasberény (2.).

A góllövőlista állása:

1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 8 gól

2. Schmidt Viktor (Mány II.-Csabdi) 5 gól

3. Balla Tamás (Iszkaszentgyörgy), Radovics Donát (Mány II.-Csabdi), Tábi Benedek Péter (Söréd) 4-4 gól