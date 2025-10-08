3 órája
Rangadót nyert a Szabadegyháza
A vármegyei III. osztály Északi csoportjában az 5. fordulóban Északon a tabellát vezető Mány II-Csabdi idegenbeli sikere után lépéselőnybe került riválisaival szemben, az Iszkaszentgyörgy pedig könnyedén nyert Magyaralmáson. Keleten a vártnál simábban nyerte a rangadót a Szabadegyháza a Tordas-Gyúró Egyetértés ellen, míg a tóparti ki-ki meccsen nem volt kérdés a Pázmánd-Kápolnásnyék velencei győzelme, a Dinnyés csapata kilencet vágott a Kulcsnak. Délen a Dég gárdája már az első félidőben döntött a Sárszentágota legénységével szemben, a listavezető Kőszárhegy biztosan lépett túl a Vajta együttesén.
Az Újbarok csapata (zöld) hazai pályán legyűrte a Csókakő együttesét
Fotó: Kricskovics Antal / FMH
ÉSZAKI CSOPORT
Pátka II. (9.) – Mány II.-Csabdi (1.) 1–5 (1–4)
Vezette: Groszeibl László Dániel.
Pátka II.: Berkeszi – Osztotics, Szabó B. (Hanták), Pőcze (Balazsek D.), Tóth K. - Csidei (Lezsák N.), Tóth M. (Dobosi), Balazsek B., Sági - Finián (Rottman), Lezsák L. Vezetőedző: Szabó Bence Gergő.
Mány II.-Csabdi: Szabó Zs. – Földes, Schmidt, Juhász L., Radovics D. - Bécsi, Ferenczik, Radovics M., Bokros (Sipos) - Palkovics (Csordás), Huszárovics.
Gól: Tóth K. (22.), ill. Radovics M. (36., 51.), Palkovics (14.), Schmidt (17.), Bokros (32.).
Újbarok (5.) – Csókakő (8.) 2–0 (1–0)
Vezette: Jakab Zoltán.
Újbarok: Tánczos – Ágoston (Szabó G.), Mátrai, Kellner (Kollár), Hollósy - Gyenge, Kocsner, Zágoni L., Tóvári R. - Erdélyi (Kalocsa), Kovács Z. (Szárneczky). Csapatvezető: Teuschler János.
Csókakő: Szoboszlai – Virág, Jakab (Kovács A.), Pintér B., Szabó Sz. (Falusi) - Király, Németh L., Erős (Szabó L.), Kabáczy (Varga Z.) - Szabó J., Tóvári D. (Visi). Edző: Farkas István.
Gól: Kovács Z. (20.), Tóvári R. (56.)
Kiállítva: Gyenge (68.).
Magyaralmás (6.) – Iszkaszentgyörgy (4.) 1–4 (0–2)
Vezette: Cseh Roland.
Magyaralmás: Rideg – Németh Á. (Krajcsovics), Perina L. (Simicska), Malasics, Pusztay - Borbély (Tóth M.), Pap, Szabados, Mészáros M. - Varga L. (Győrfi), Várnagy.
Iszkaszentgyörgy: Parrag – Gál D., Nemes, Winkelman, Balla T. - Papp K., Balla K., Nyers, Szonda (Szunoman) - Fábián, Szakács.
Gól: Pusztay (79.), ill. Balla T. (26. ,75.), Nyers (34., 55.).
Kiállítva: Mészáros M. (78.).
Söréd (3.) – Etyek II. (7.) 3–0 (2–0)
Vezette: Herczeg Dominik.
Söréd: Dicső – Rédl, Venczel (Farkas B., Torma), Németh II. Dávid, Oláh - Hajas, Németh I. Dávis, Hollósi, Tábi (Kovács M.) – Boros M., Filotás (Skuba). Csapatvezető: Kovács Ákos.
Etyek II.: Zorkóczy V. – Zorkóczy K., Hujber (Moharos), Papp B., Debreceni (Szabó L.) - Kállai, Polgár (Miskolczi), Nagy N., Fodor Sz. - Dzsezsenyák, Komlósi.
Gól: Oláh (9.), Tábi (15.), Kovács M. (90.).
Szabadnapos: Lovasberény (2.).
A góllövőlista állása:
1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 8 gól
2. Schmidt Viktor (Mány II.-Csabdi) 5 gól
3. Balla Tamás (Iszkaszentgyörgy), Radovics Donát (Mány II.-Csabdi), Tábi Benedek Péter (Söréd) 4-4 gól
KELETI CSOPORT
Szabadegyháza (1.) – Tordas-Gyúró Egyetértés (2.) 4–1 (2–0)
Vezette: Gebei Bálint.
Szabadegyháza: Árkus – Tóth D., Bartos, Koncz (Karbacz), Vida - Horváth Á. (Oláh Sz.), Dienes, Kovács M. (Bernáth), Rátkai - Virág (Józsa), Horváth T. (Fekete). Csapatvezető: Paksi Péter.
Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas – Huszár, Győri, Oláh B., Serák (Szalay) - Vetró, Varga L., Kenyér, Szilágyi - Kovács D. (Baranyai), Csóti (Csáky). Csapatvezető: Serák Tamás.
Gól: Horváth Á. (23., 29., 56., 62.), ill. Vida (78., öngól).
Zichyújfalu (10.) – Baracska-Kajászó (4.) 2–8 (0–4)
Vezette: Éliás Zsolt.
Zichyújfalu: Ács (Kolonics) – Kovács M., Sebestyén, Mozbauer (Vámosi), Horváth N. - Szaniszló, Pápai, Németh Z., Szonda - Bars (Kovács B.), Majzer.
Baracska-Kajászó: Varga A. (Tarczali) – Csik, Földesi, Budai, Tapolcsányi (Farsang) - Pfeiffer, Pintér B., Horváth Bence, Hostyisovszki (Bélley) - Horváth Barnabás (Kóti), Hőlaki (Tejfel).
Gól: Németh Z. (80., 89.), ill. Pfeiffer (31, 36., 51., 87.), Hostyisovszki (40., 50.), Pintér B. (29.), Hőlaki (65.).
Rácalmás (5.) – Pusztaszabolcs (7.) 4–1 (2–1)
Vezette: Koczka László Donát.
Rácalmás: Berek – Pinte F., Gurisatti (Horváth R.), Jeney, Balogh R. - Juhos, Morva (Homolya), Erdei (Törő), Hornyák - Pinte Sz. (Czinkon), Tóth Z. Csapatvezető: Papp Péter.
Pusztaszabolcs: Szentmihályi – Baka, Szakolczi, Balogh Z., Dankó - Varró, Kovács D., Baloni, Miskei - Víg (Semsei), Dascal. Vezetőedző: Gábor Attila.
Gól: Morva (30., 33.), Juhos (66.), Balogh R. (93.), ill. Szakolczi (39.).
Velence II. (8.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.) 1–4 (0–2)
Vezette: Papik Gábor.
Velence II.: Tóth B. – Beke, Fenyvesi (Bruck), Bíró, Tövisháti (Kiss D.) - Ács, Koszti, Horváth P., Kőrösi (Fazekas) - Badics, Oláh.
Pázmánd - Kápolnásnyék II.: Joao (Czakó) – Szilágyi (Kocsis V.), Lőrincz B., Vagyóczki N. (Varga János Péter), Lángi - Mocsári (Kutai), Jung (Kővári P.), Varga János, Őri - Lőrincz M., Tóth O. Csapatvezető: Domonics Zoltán.
Gól: Oláh (88.), ill. Lőrincz B. (19., 53.), Lőrincz M. (26.), Varga János Péter (66.).
Dinnyés (6.) – Kulcs (12.) 9–1 (7–0)
Vezette: Obuch Zoltán.
Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Csicsári (Wéber), Pintér Á., Hideg (Kovács M.) - Csík, Bengyik, Baki, Major (Pap) - Lakatos, Hajdú. Csapatvezető: Hercsik Zalán.
Kulcs: Kolmankó – Bilkej, Nagy L., Sebestyén (Posch), Szabó B. (Seres) - Szabó G., Tomor (Osváth), Varjas (Szabó M.), Herczog - Krucsai D., Krucsai T.
Gól: Lakatos (18., 38., 80.), Pintér Á. (16., 34.), Csík (3.), Baki (22.), Hajdú (27.), Bengyik (69.), ill. Posch (48.).
Kiállítva: Herczog (44.).
A Besnyő (9.) – MPF-Ráckeresztúr (11.) összecsapásra 2025. november 22-én, 13 órakor kerül sor.
A góllövőlista állása:
1. Horváth Ádám (Szabadegyháza) 12 gól
2. Oláh Béla (Tordas-Gyúró Egyetértés) 10 gól
3. Porvázsnyik Máté (Pázmánd-Kápolnásnyék II.) 8 gól
DÉLI CSOPORT
Dég (2.) – Sárszentágota (9.) 8–1 (6–0)
Vezette: Kovács Zoltán.
Dég: Sümegi – Hajgató (Sörös R.), Baki, Bánki-Horváth, Kicska - Vései (Sörös D.), Farkas T. (Talkovics), Horváth F., Grega - Bacsi, Varga A. (Takács Á.). Csapatvezető: Magasföldi Csaba.
Sárszentágota: László – Hajdinger, Pénzes, Határ, Virág L. (Sereg) - Csere, Kovács K. (Németh I. Zsolt), Németh II. Zsolt, Virág F. - Szauervein (Sebestyén), Varga D. Vezetőedző: Szilágyi Szabolcs.
Gól: Vései (31., 40., 47.), Farkas T. (26., 35.), Baki (1.), Grega (34.), Sörös D. (65.), ill. Sebestyén (78.).
Sárbogárd II. (4.) – Tác-Csősz (6.) 2–0 (1–0)
Vezette: Zámbó Csaba.
Sárbogárd II.: Demeter Dániel – Vámosi G., Gráczer Bence, Hegedűs Gy., Sükösd (Gábris Z.) - Gráczer G., Demeter Dávid (Deák), Lajtos (Gábris T.), Gráczer Bálint (Gábris R.) - Vámosi D., Már (Berta).
Tác-Csősz: Szopori – Bindics, Végh, Szalai I., Kisari (Baráth) - Venyige (Farkasréti), Aradi, Méreg, Réti - Pájer, Farádi (Kovács A.). Vezetőedző: Magda Csaba.
Gól: Gráczer G. (28.), Vámosi G. (74.).
Kőszárhegy (1.) – Vajta (5.) 3–0 (1–0)
Vezette: Berényi Ádám.
Kőszárhegy: Szabó R. – Szép (Gyügyi), Andrásy (Csizmadia), Marcz, Vágner T. - Pereczes P. (Chrisztóf), Vágner V., Pereczes I. (Mohácsi), László - Balogh R., Horváth B.
Vajta: Sebestyén – Csajági, Kovács D., Tángli, Kovács N. - Balogh K., Németh J., Rupa, Kovács A. (Meister) - Csányi, Farkas J.
Gól: Vágner V. (16., 70.), Pereczes I. (75.).
Cece (8.) – Alap (7.) 0–3 (0–1)
Vezette: Takács Róbert.
Cece: Tóth I. – Csányi, Lak, Bagi, Büki (Böröcz) - Kovács Z. (Potyondi), Budai K., Tábori (Budai P.), Hersics (Lénárt) – Boros G., Klazer.
Alap: Szalai – Lengyel, Kiss M., Szemler (Lakatos), Vargyas M. - Őri, Kaszás, Vargyas B., Bauer - Varjas, Rafaisz.
Gól: Lengyel (70., 84.), Vargyas B. (6.).
Szabadnapos: Káloz (3.).
A góllövőlista állása:
1. Mayer Dávid (Káloz) 9 gól
2. Csányi Miklós (Vajta), Pereczes István, Vágner Viktor (mindkettő Kőszárhegy), Vései Erik (Dég) 5-5 gól
3. Kovács Zoltán (Cece) 4 gól